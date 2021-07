Fagermo med stikk til Eurosport-ekspert: – Det der er ordene til en Godset-supporter

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Vålerenga 1–1) Fred Friday limte ballen bort i krysset, men det holdt ikke til tre poeng likevel.

4. juli 2021 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi har ballen mest og har over dobbelt så mange cornere som dem. Uavgjort er greit det. Vi var slitne og har et døgn mindre hvile enn dem, sier Fagermo til VG.

– Å si at Godset var nærmest seieren er direkte feil, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery + og sender et lite stikk mot Kenneth Fredheim.

Eurosport-eksperten mente nemlig etter kampslutt at Strømsgodset var nærmest seier, noe Fagermo reagerte sterkt på:

– Det der er ordene til en Godset-supporter.

Fredheim ble veldig overrasket da han hørte Fagermo sitt utsagn.

– Han hører kun 45 sekunder av et lengre resonnement, og da tror han at jeg mener at Godset skulle vunnet, sier Fredheim til VG og fortsetter:

– Jeg har den største respekt for han, jeg ble veldig forbauset. Det var en pussig ting å si i skuffelsen.

– Vil det fortsatt være god tone mellom dere fremover?

– Jaja, jeg kan ikke forestille meg noe annet. Vi har allerede sendt hverandre et par sms’er, så det går helt fint.

Etter 19 minutter fikk Friday tid og rom til å lade skuddfoten. Han tittet bort og fant ledig plass i det lengste hjørnet, og kunne knapt truffet bedre.

Selv mente spissen at det var en helt normal dag på jobben.

– Det er et vanlig spissmål. Jeg så hvor keeperen sto og jeg så vinkelen hvor jeg måtte avslutte, sa Fred Friday til Discovery i pausen.

– Du sa i pausen at det var et vanlig mål? spør VG.

– Ja. Det er et vanlig spissmål, det er ikke noe spesielt med det. Jeg trener på det, så da må jeg vise det frem i kampen, svarte Friday med et smil.

– Det fint at han mener det, for da kan det komme flere, sier Godset-trener Håkon Wibe-Lund med et stort smil til VG.

Strømsgodset dominerte før pause og Vålerenga slet med å få spillet til å flyte. Etter hvilen var det et helt annet Vålerenga-lag som kom på banen.

– Vi har også noen gode sjanser i andreomgang. Men sånt skjer, noen ganger vinner man og noen ganger taper man, sier spissen.

Ti minutter ut i omgangen ble målsniken Henrik Udahl sendt alene med keeper, men Godset-stopper Ari Leifsson kom til unnsetning og satte inn en takling i siste liten.

UTLIGNING: Henrik Bjørdal kunne juble for scoring og ett poeng i Drammen. Foto: Terje Bendiksby

Midtveis i omgangen vartet Osame Sahraoui opp med litt magi på klassisk manér. Han vippet ballen lekkert over forsvaret og til Tobias Christensen.

Sørlendingens første avslutning ble reddet av Viljar Myhra, men på returen hamret Henrik Bjørdal inn utligningen.

– Det er jeg som må være alfahann nå som Aron (Dønnum) er ute, spøker Bjørdal.

Helt på tampen av kampen nikket Fred Friday ballen i nettet. Godset-fansen jublet, men assistentdommeren var oppe med flagget og scoringen ble annullert for offside.

– Vi får være ok fornøyd. De har vært gode her på hjemmebane, så det er helt greit, sier Vålerenga-spiller Jonathan Tollås Nation til VG.

Strømsgodset er fortsatt ubeseiret på hjemmebane denne sesongen. Vålerengas ene poeng betyr at det er seks poeng opp til serieleder Molde, som tapte 0–1 borte mot Sarpsborg 08 søndag kveld.

– Jeg synes vi var både nærmest og bra i det vi fortar oss i dag. Det er fantastisk å være på Marienlyst og det er deilig å oppleve dette Strømsgodset, sier Wibe-Lund og fortsetter:

– Vi skal fortsette å tro det vi skal gjøre på sikt. Men selvfølgelig ønsker vi bedre resultater på bortebane.