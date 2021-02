Pål André Helland klar for Lillestrøm: - Jeg følte meg ønsket

ÅRÅSEN (VG) Pål Andre Helland er bekreftet klar for Lillestrøm, slik Adressa og VG meldte fredag. Han vil «dyrke frustrasjonen» som har bygget seg opp gjennom de siste årene i Rosenborg.

BYTTER BEITE: En æra er over for Pål André Helland, som bytter ut Rosenborg med Lillestrøm. Foto: lsk.no

20. feb. 2021 13:12 Sist oppdatert 10 minutter siden

Spilleren ble presentert på en pressekonferanse lørdag. Han har signert en kontrakt på to år med LSK.

Kantspilleren kommer fra Rosenborg hvor han har spilt siden 2013. Han har vunnet både serien og cupen en rekke ganger med trønderne, og ble kåret til årets spiller i VG i 2015.

– Det føles riktig. Jeg følte meg ønsket. Jeg har veldig mye mer fotball i meg, og vil bidra til at Lillestrøm blir best mulig, og jeg vil være med på å bygge opp noe. Jeg føler jeg har en erfaring som gjør at det kan bli veldig bra, sier Helland til VG.

Han skal bære draktnummer 7 i LSK. Helland får med seg med trønder og eks-RBKer Gjermund Åsen til Åråsen.

– Det betyr veldig mye. Vi var romkamerater i Rosenborg og har vært kompiser i 15 år. Begge to er revansjesugen, vi føler ikke at vi har fått ut det beste de to siste årene. Vi vil dyrke den frustrasjonen og revansjelysten i lag, sier Helland.

31-åringen ble enig med Rosenborg om å terminere kontrakten to år før tiden. Helland er stolt over det han oppnådde gjennom tiden i Trondheim.

– Det løste seg til slutt, uten at jeg vil si så mye mer. Det er følelser. Jeg er takknemlig for at jeg fikk muligheten til å leve guttedrømmen i Rosenborg. Spille for klubben, vinne titler, spille i Europa, score mål og alt det der. Det ser jeg tilbake på med stolthet. Forhåpentligvis har jeg satt et avtrykk i hjertene til supporterne.

Helland sier selv at han takket nei til mer lukrative tilbud fra utlandet.

– Jeg går ned ti millioner i lønn i året, men har fremdeles til salt på grøten, spøker han og fortsetter:

– Jeg tar et lite økonomisk tap, men jeg har veldig lyst til å spille fotball - det er det desidert artigste jeg vet. Jeg er privilegert som får ha det som arbeid. Jeg har en naiv selvtillit som gjør at jeg tror at jeg kan overleve i voksen alder den dagen jeg ikke spiller fotball lenger. Jeg føler ikke at jeg har avhengig av å dra til østen for å bunkre opp med millioner for å leve et fullverdig liv, sier Helland.