Koronakarantene i RBK kvinner: – Det kunne fått store konsekvenser

Fire RBK-spillere er satt i karantene etter at en klassekamerat ved Strinda testet positivt for korona. Også trener Steinar Lein er rammet.

Både Emilie Lein og Steinar Lein måtte i karantene etter smitteutbrudd ved Strinda vgs. Foto: Rune Petter Ness

24. feb. 2021 14:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er ikke syk, og har ingen symptomer heldigvis. Men dette var farlig nære. Hadde noen av oss fått det, ville det medført store konsekvenser. Da ville hele klubben måttet gå i karantene, og det hadde vært kjipt med tanke på at vi nå jobber mot en ny sesong. Jeg er veldig glad for at det ikke medførte konsekvenser for resten av gjengen, sier Emilie Lein.

Sammen med Emilie Joramo, Rugile Rulyte og Martyna Sobzyc, går Lein på Strinda vgs.