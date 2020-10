«Trenerens grep har vært riktige. Men de holder på å koste Brann plassen i Eliteserien.»

KOMMENTAR: Iveren etter å gjøre Brann til et gullag har gjort dem til et bunnlag.

Ett av motivene for å skifte trener denne sesongen, var at styret ønsket å prestere i 2020-sesongen. Vær klar over det. Kåre Ingebrigtsen kom inn med press på seg om å skape resultater umiddelbart.

Trønderen snakket om gull fra første stund. Riktignok ikke i år, de medaljene var alt da på vei nordover, men fra neste år.