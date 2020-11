Espejord er tilbake for fullt – flere spillere kan bli klare til Jerv-kampen

For en måned siden var det mange som trodde Runar Espejords sesong var over. Nå er spørsmålet i stedet om han starter eller blir en joker til helgens viktige oppgjør på Alfheim.

TRENTE FOR FULLT: Runar Espejord. Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

10 minutter siden

Den innleide spissen skadet hamstringen mot Sogndal 11. oktober. Den gang fryktet man at sesongen var over for Espejord, men etter en scan av skaden var TIL langt mer positive.

De siste ukene har han hatt fin fremgang i opptreningen. Tirsdag var han med på treningen med «Gutan» for første gang etter skaden.