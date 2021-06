Arna-Bjørnar sjokkerte i lokaloppgjøret, men så glapp det på overtid

Tabelljumbo Arna-Bjørnar møtte serieleder Sandviken i byoppgjør. På banen var forskjellene langt fra like store som på tabellen.

Det var mange Arna-Bjørnar-spillere som var skuffet etter å ha sikret sesongens første poeng.

Før fredagens lokaloppgjør mellom Arna-Bjørnar og Sandviken var det et tydelig skille mellom topp og bunn på tabellen i Toppserien.

Sandviken, LSK, Vålerenga og Rosenborg lå på topp, alle med 12 poeng. På motsatt del av tabellen lå Kolbotn, Avaldsnes og Arna-Bjørnar, alle med null poeng.

Sandviken knuste Arna-Bjørnar i treningskampen før sesongstart 6–0 og var storfavoritt.

Tidligere landslagsspiller Melissa Wiik, som har vært fotballekspert for NRK, mente at Sandviken, til tross for at Arna-Bjørnar sto med null poeng, hadde mest press på seg.

– Det er ikke ventet at Arna-Bjørnar skal ta poeng. De skal først og fremst gjøre en god figur og få en god match. Det er Sandviken som har presset på seg, sa Wiik.

Det var tungt å se seieren glippe nærmere fem minutter på overtid.

Fakta Arna-Bjørnar – Sandviken 1–1 (1–0) Toppserien, 5. serierunde, Arna Idrettspark Tilskuere: 312 Gult kort: Maria Brochmann (83.) Mål: 1–0 Emelie Lövgren (23.), 1–1 Vilde Veglo (94.) Arna - Bjørnar (4-3–3): Moa Jahmekya Edrud – Tanja Isabel Myrseth, Marte Bjelde Hjelmhaug, Kamilla Abel, Emelie Susanne Asplund Lövgren– Meryll Krysteen Abrahamsen Rosales (Ingrid Lovise Jåstad fra 61.), Karoline Heimvik Haugland, Miljana Ivanovic (Martine Midtbø fra 58.) – Madeline Veivåg, Mia Jalkerud, Linnea Solvoll Laupstad (Tora Ose fra 87.). Sandviken (4–4–2): Teagan Jade Micah – Marit Bratberg Lund, Guro Bergsvand, Tuva Hansen, Ingrid Ryland (Ida Holm Neset fra 87.) – Ingrid Marie Karlsen Spord (Kennya Corner fra 71.), Marthine Østenstad, Lisa Naalsund, Elisabeth Terland (Vilde Veglo fra 40.) – Vilde Hasund, Maria Dybwad Brochmann. Vis mer

Det gikk ikke som ventet for favorittene. De gikk fra årsbeste til årsverste i løpet av tre dager.

– Det var en skuffende kamp fra vår side. Arna-Bjørnar var godt etablert defensivt og var gode på å stoppe oss. Vi ventet en tøff kamp, men det ble tøffere enn vi håpet, sier Sandvikens Ingrid Ryland etter kampen.

Kalddusj

Sandviken startet kampen best, men slet med å spille seg gjennom et solid Arna-Bjørnar-forsvar. Etter 23 minutters spill var det hjemmepublikum som fikk en grunn for å juble.

Arna-Bjørnars Emelie Lövgren headet inn 1–0 etter et frispark like utenfor 16-meteren. En real kalddusj for serielederen.

Det var også stillingen ved pause.

Arna-Bjørnar sørget for å skape trøbbel for gjestene etter hvilen, og de var nærmere å øke ledelsen enn Sandviken var en redusering.

Utover i omgangen hadde begge lag store sjanser, men fikk ikke uttelling i kveldssolen.

Sandviken fikk en sjanse til å utlikne ti minutter før full tid på et frispark rett utenfor 16-meteren, men Maria Brochmann skjøt til side for mål.

Men så, nesten fem minutter på overtid, klarte ikke Arna-Bjørnar å holde tett lenger.

Etter et hjørnespark fra venstre satte innbytter Vilde Veglo ballen i mål og utliknet til 1–1.

Tora Ose og Ingrid Lovise Jåstad trengte en ekstra god klem etter byoppgjøret.

– Det var så surt å se den ballen gå i mål, sier Arna-Bjørnar-kaptein Tanja Isabell Myrseth.

Hun er skuffet over at seieren glapp, men mener at når de får den på avstand, vil de være fornøyd med å ha sikret sesongens første poeng.

– Vi visste at vi måtte jobbe hardt, og var godt forberedt, sier hun.

– Tror du Sandviken så på Arna-Bjørnar som enkel motstand siden dere lå nederst med null poeng?

– Jeg regner med at de var like giret på å vinne kampen om Bergen som oss, sier hun.

Bunn møtte topp i kveldens Toppseriekamp på Arna Idrettspark. Det endte nesten med en sjokkseier til vertene.

– Toppserien bedre enn noen gang

Tidligere var det gjerne ett lag som skilte seg ut fra de andre. Nå er det flere som henger med i toppen. Det tror Arna-Bjørnar-trener Øyvind Nordtveit er et godt tegn som viser at utviklingen og satsingen på kvinnefotball går i riktig retning.

– Toppserien er bedre enn noen gang. Ikke bare de fire øverste lagene, men også de som ligger nederst. Det er mye mer profesjonelt både når det gjeldere trenere og støtteapparat. Alt rundt klubbene er noe helt annet nå enn for 10–15 år siden, sier Nordtveit.

Han tror de som klarer å utnytte pengene best vil ha en fordel. Det handler ikke bare om hvor mange penger du har, men også om å gjøre en god jobb, ha en bra strategi og om hvordan du disponerer pengene.

Nordtveit har lang erfaring fra Toppserien som assistenttrener, hovedtrener og toppspillerutvikler, og var tilknyttet Sandviken fra 2010 til 2020. Han tror det vil styrke norsk kvinnefotball at flere lag nå kjemper i toppen.

Han sier at det gir tøffere konkurranse, bedre matching og fører til at lagene som ligger lenger nede på tabellen også må heve seg.

Det gjorde de fredag kveld.

– Jeg er imponert over viljen og innsatsen spillerne legger ned i dag. De hadde fortjent tre poeng, sier han.