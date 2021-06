En viktig brikke for svenskene: – Spiller de andre gode

Med sin høyre fot har Emil Forsberg styrt det svenske landslaget til åttendedelsfinale.

Emil Forsberg og Viktor Claesson feirer straffemålet i gruppespillkampen mot Slovakia som endte 1–0. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Da Emil Forsberg (29) ble tilsendt et bilde av toppscorerlisten i EM, måtte han klype seg selv i armen. Blant de mestscorende var han i godt selskap med verdensstjerne Cristiano Ronaldo og tsjekkiske Patrik Schick.

I Zlatan Ibrahimovic’ fravær har Forsberg vist seg å være en nøkkelspiller i den svenske spillerstallen, i god flyt med spissen Alexander Isak.

Med sine tre mål på de to siste kampene i gruppespillet ligger Forsberg som nummer tre på toppscorerlisten. Til svenske Expressen sier han at han ikke er fornøyd helt ennå, han vil score flere mål.

Etter Portugal og Cristiano Ronaldos exit kan det like godt hende at verdens beste fotballstjerne blir tatt igjen av en «kille från Sverige».

En tilrettelegger

I RB Leipzig har den svenske midtbanespilleren fløyet under radaren for mange. Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet mener han er i verdenstoppen når det kommer til å treffe på de målgivende pasningene.

– Han er i stand til å spille de lure pasningene. Og i et svensk lag som kan være litt grått, er han utrolig viktig.

Forsberg er en typisk tilrettelegger som spiller andre på laget gode. Sundet trekker frem kreativiteten i spillet hans. Slike som han er viktige for å få til de vanskelige og kompliserte løsningene som må til for å komme seg gjennom et forsvar.

Forsberg er en mann lagkameratene kan stole på. For i dette mesterskapet har han trådt frem som en spiller som også kan score mål, i tillegg til hans stødige pasningsfot. Det til svenskenes store jubel.

Mål er det blitt, og i den kommende åttendedelsfinalen mot Ukraina kan Forsberg forsøke å ta innpå Ronaldo, som foreløpig troner øverst på toppscorerlisten i dette mesterskapet.

Fakta EM-kamper tirsdag 18.00: England-Tyskland (TV 2) 21.00: Sverige-Ukraina (NRK1) Vis mer

Alexander Isak og Emil Forsberg har skapt trøbbel for Sveriges motstandere. Foto: ANTON VAGANOV / NTB Reuters

Har fotball i blodet

Etter en lang fotballkarriere som har vært på det stødige gode, klaffer det endelig litt ekstra for pasningskongen. Og det når det kanskje gjelder som aller mest. Klar har han vært siden han hadde melketenner.

Fordi Forsberg har fotball i blodet. Bestefar Lennart og far Leif ’Foppa’ Forsberg spilte begge på toppnivå i Allsvenskan. Leif ble klubblegende på 80- og 90-tallet for det svenske topplaget GIF Sundsvall med sine 143 mål og over 400 spilte kamper. Drakten hans med nummer 10 på ryggen ble pensjonert i hans ære.

Utviklingen til Forsberg siden de første fotballskoene ble snøret på, vitner om en fotballspiller som stadig vil mer.

I 2015/16-sesongen hadde han flest målgivende pasninger for RB Leipzig. I 2017 scoret han klubbens aller første mål i en Champions League-kamp, og tre ganger er han blitt kåret til årets midtbanespiller i Sverige (2016, 2018 og 2019).

– Han er en stor spiller, men han har ikke den like store stjernestatusen, forklarer Sundet.

Han får kanskje ikke de største oppslagene som Bundesliga-motstanderne Erling Braut Haaland og Robert Lewandowski, men evnen hans til å gli forbi motstanderne, kutte inn fra venstre flanke og styre et skudd mot mål med høyrefoten, eller sentre gjennom, er i toppklassen.

Før tirsdagens åttendedelsfinale mot Sverige har ukrainerne høstet kritikk i hjemlandet etter noen svake prestasjoner. De klarte så vidt å kapre seg en plass i sluttspillet. I gruppe C karret de seg videre som en av de beste tredjeplassene.

I 2018 kom svenskene seg til en kvartfinale. Og om de seirer over Ukraina og dermed tar seg til nok en kvartfinale, kan de skilte med to meget sterke prestasjoner i to mesterskap på rad.