Gareth Bale får det beste ut av Wales. Og Wales får det beste ut av Gareth Bale.

Nå nettopp

Predrag Mijatovic hadde over lengre tid latt seg irritere over den walisiske stjernens lunkne interesse for sin egen klubb.

I et radiointervju sparte ikke Real Madrids tidligere sportsdirektør på noe. Mijatovic sa at Bales prioriteringer var tydelige: Wales. Golf. Real Madrid. I den rekkefølgen.

En skulle tro at Bale ville blitt såret etter den kommentaren. Men han ble ikke det.

En måned senere, i november 2019, kvalifiserte Bale og Wales seg for EM. Da kastet supporterne et flagg ned på gresset:

«Wales. Golf. Madrid. In that order».

Bale var den som lo høyest, han ga blaffen i at det ville skade ryktet i Real Madrid, og løp æresrunde med det nye flagget drapert rundt kroppen.

Gareth Bale er fotballspilleren som elsker landet sitt.

Fakta Dagens EM-kamper Lørdag kl. 18: Wales-Danmark (NRK1) Lørdag kl. 21: Italia-Østerrike (TV 2) Vis mer

Walisiske supportere laget dette flagget til ære for Gareth Bale da nasjonen kjempet om en EM-plass i november 2019. Foto: Andrew Boyers, Reuters

Møter Danmark lørdag

De overrasket hele Fotball-Europa ved å spille seg til semifinalen i forrige EM. Nøkkelspiller: Gareth Bale.

Nå er mange fra den samme gjengen videre i EM. Nøkkelspiller: Gareth Bale.

Lørdag kveld skal Wales opp mot den nasjonen som har berørt oss mest i sommer, Danmark.

Møtet i Amsterdam er helt åpent, men det er ingen oddsbombe om Bale blir en av de sentrale aktørene.

For i EM har han igjen vært påskrudd for Wales.

I motsetning til den likegyldigheten han tidvis har vist i klubblag. I Real Madrid hadde 31-åringen definitivt sine store øyeblikk, som Champions League-finalen i 2018.

Men de svake periodene ble brukt mot ham. Dessuten var han lite interessert i å lære seg spansk. Han var mest opptatt av å komme seg på golfbanen. Og forholdet til trener Zinédine Zidane var ikke akkurat kjærlig.

De siste månedene på utlån i Tottenham har spilleren med den gode venstrefoten vist hva han er i stand til. Men kom den nye motivasjonen fordi han ønsket å spille seg i form til EM med laget som betyr mest for ham?

Fakta Gareth Bale Født: 16. juli 1989 Klubb: Real Madrid (utlånt til Tottenham sist sesong) A-landskamper Wales: 95 (33 mål) Meritter: Fire Champions League-triumfer, ett seriegull og ett cupgull med Real Madrid. Vis mer

«Prinsen av Wales»

Avisene kaller ham i hvert fall «Prinsen av Wales». Da 31-åringen for to uker siden fikk spørsmålet om det å spille for Wales føltes som arbeid, fortalte det strålende ansiktsuttrykket alt.

– Noen dager kan være mer vanskelig enn andre ... Men å spille for Wales blir aldri slitsomt!

– Hvorfor smiler du så mye når du spiller for Wales? spurte en reporter.

– Det er på grunn av stoltheten for å spille for landet mitt. Det er ingen større ære for meg.

Kanskje du la merke til det etter Wales’ seier mot Tyrkia. I det dommeren blåste, samlet Bale hele troppen i midtsirkelen.

«We go together!», ropte han.

Bale gjorde det samme etter kampene mot Sveits og Italia. Akkurat de tre samme ordene.

Reportere som har fått se de åpne treningene, forteller at Bale har strålt og vært tilstedeværende i absolutt alt. Kroppsspråket, ansiktsuttrykket, Bale har ikke vært så fornøyd siden han spilte for Wales i EM 2016.

«Når han trer på seg Wales-drakten, spiller han som om ingenting annet betyr noe. Her er han fri fra det sirkuset som vanligvis aldri er langt unna», rapporterer The Guardians Ben Fisher.

Kaptein Gareth Bale pleier å samle hele troppen i midtsirkelen etter kamper. Der sier han tre viktige ord: «We go together!». Foto: NAOMI BAKER, REUTERS

Besøkte sin gamle skole

Bale er Wales’ eneste superstjerne. Han er superpopulær blant fansen, så populær at han om han lager to selvmål mot Danmark er det få som vil klandre landslagskapteinen.

Bale er takknemlig for den enorme kjærligheten han får fra landsmenn og supportere.

Blant waliserne kan han være seg selv.

Før Wales EM-debuterte i 2016 gjorde han noe som er ganske uvanlig for en Real Madrid-stjerne.

Bale ringte sin gamle lærer, Gwyn Morris, ved Whitchurch High School. Fotballstjernen hadde hørt at det skulle åpnes en ny avdeling og lurte på om han kunne få komme på besøk.

Da er du jordnær. Og ydmyk. En mann av og for folket.

Danmark venter for Wales i den første åttendedelsfinalen i EM. Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Blir aldri manager

Der Bale kan virke fraværende på klubblaget, sprer han energi og tro i Wales.

– Han er en fantastisk leder, en av de beste jeg har hatt, sier keeper Wayne Hennessey.

– Det er bare så synd at han ikke blir manager en dag. Hvis jeg kunne overtalt ham til å stå på sidelinjen en dag, ville det vært fantastisk. Men jeg tror han vil spille golf hver eneste dag om han får muligheten.

Bale er kanskje ikke på det nivået han var for fem år siden, blant annet er ikke topphastigheten den samme. Men Bales tidligere U21-sjef Bryan Flynn mener det har lite å si.

– Han trenger ikke den samme farten nå, fordi han er flinkere til å posisjonere seg. Du ser ofte at to motstandere forsøker å stoppe ham. Bale tiltrekker seg oppmerksomhet, og det gir rom for de andre spillerne på laget.

At Wales er videre fra gruppespillet er en seier i seg selv. Men det sa de også etter forrige EM, da endte det i semifinalen.

Men først må de slå Danmark i Amsterdam.