Vålerenga berget hjemmestatistikken – Fagermo gir Molde sølvet

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 1–1) Vidar Örn Kjartansson prøvde, Aron Dønnum prøvde og Matthias Vilhjalmsson prøvde. Men til slutt dukket Ivan Näsberg (24) – av alle – opp og sikret uavgjort for Vålerenga.

OVERTIDSDRAMA: Felix Horn Myhre scorer 1–1 på overtid. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

29. nov. 2020 21:55 Sist oppdatert nå nettopp

Etter et salig cornerkaos på overtid, der Sarpsborg-keeper David Mitov Nilsson mistet ballen, Magnar Ødegård ikke fikk sparket den vekk, skjøt Vålerengas superlokale midstopper via sin liggende lagkamerat Felix Horn Myhre.

Det blir etter alt å dømme sistnevnte som får kreditert scoringen, selv om Näsberg var i hundre og feiret som om den var hans – med både jubelbrøl og «Ronaldo-hopp». Til tross for at ett poeng mot Sarpsborg ikke var å gå i taket for da Vålerenga egentlig kunne skaffet seg en adventsluke til Rosenborg i kampen om topp tre-plasseringene bak seriemester Glimt.

– Molde tar sølvet nå. Det blir tøft å ta igjen, fastslår Dag-Eilev Fagermo overfor VG etter søndagens kamper.

Han måtte altså nøye seg med ett poeng, Rosenborg gikk på et braknederlag i Bodø og Molde vant mot Haugesund. Bak Vålerenga er Kristiansund og Odd også påmeldt. Men Vålerenga har igjen trønderne i det som kan bli en «bronsefinale» på Intility neste helg.

– Det vil bety mye både for klubben og meg å ta medaljen. Det å få Vålerenga i toppen allerede første sesongen, beskriver Fagermo.

Det er lett å peke på hjemmestatistikken (8–5–0) som årsak. Treneren nevner ett tillegg:

– Moralen er veldig bra, og en av hovedgrunnene til at vi er der vi er på tabellen. Arbeidsmoralen og samholdet har gjort at vi har kommet tilbake flere ganger i år da vi har startet dårlig, mener Fagermo.

Faktisk kunne Aron Dønnum gitt Vålerenga også 2–1 enda senere på overtid, men suseren fra vingen ble stoppet av Mitov Nilsson. Returen satte Bård Finne i mål, men bergenseren ble korrekt avvinket for offside.

EFFEKTIV: Ole Jørgen Halvorsen setter inn 1–0 for Sarpsborg mot Vålerenga. Keeper Kristoffer Klaesson må kapitulere, Jonatan Tollås Nation kommer for sent. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Sarpsborg-trener Mikael Stahre har en hel haug av midtstoppere og ingen spisser, men da en pasningstroika mellom Tobias Heintz, Sulayman Bojang og Ole Jørgen Halvorsen satt, og sistnevnte snek seg frem på første stolpe forkledd som en fullblods goalgetter, var det ingen i Sarpsborg som savnet angripere.

Halvorsen skjøv 1–0 over streken, og han som scoret det aller første målet på denne banen på åpningsdagen høsten 2017, hadde gjort det igjen – mens Vålerenga lå under 0–1 på Intility for første gang siden 22. august.

Det ble de frem til overtiden. Dag-Eilev Fagermos lag slet lenge med i det hele tatt å spille seg gjennom Sarpsborg.

Nicolai Næss og Jordan Adéoti på midtbanen skapte et ekstra midtstopperskjold, Vidar Örn Kjartansson var like kjølig som temperaturen på Oslo Øst, Vålerenga-spillerne byttet i posisjonene, men kom ingen vei og 1. omgang ble pause uten at et av seriens beste hjemmelag hadde skapt en skikkelig målsjanse.

– Vi greier ikke bryte ned 5–4–1-formasjonen. Stasjonært og lite tempo, sier Fagermo.

Det endret seg umiddelbart i 2. omgang da Ivan Näsberg begynte å treffe med oppspillene. Vålerenga-forsvareren satte innbytter Bård Finne raskt i arbeid, Finne fant Aron Dønnum på tvers foran mål, og da ballen landet på riktig fot hos den venstrebente VIF-vingen var det et lite mysterium at Dønnum traff stolpen og ikke nettet.

– Vi spiller på en halvdel i andre omgang. Vi brenner fire, fem store sjanser så det er ineffektivitet som gjør det, forklarer Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Kjartansson slapp litt mer løs i 2. omgang og hadde to forsøk med venstrebenet, men skjøt henholdsvis over og utenfor. Også innbytter Matthías Vilhjalmsson stupte frem på en retur og fikk sin mulighet, men ballen gikk rett på David Mitov Nilsson i Sarpsborg-målet.

Til slutt lyktes det altså for Ivan Näsberg å krangle inn utligningen i kompaniskap med Felix Horn Myhre.