Steffen Hagen : – Tenkte at det kanskje var over

Odd-kaptein Steffen Hagen (34) fikk stempelet «aldri skadet» for noen år siden. Nå er han ute med sin mest alvorlige skade i karrieren. Samtidig fryktet han noe mye verre.

Steffen Hagen før en eliteseriekamp tidligere i år. Trond Reidar Teigen / NTB

8 minutter siden

SKIEN: – Jeg fikk en spiller over meg på trening, og trodde det bare var en liten smell. Da jeg gikk i garderoben og skulle ta av meg sokkene skjønte jeg at det var mer alvorlig, forteller kristiansanderen Steffen Hagen til Fædrelandsvennen.

Søndag er han på tribunen når Odd tar i mot Start i Skien. 34-åringen nærmer seg et comeback fra det som er hans verste skade i karrieren hittil. Det ser allikevel ut til at Hagen slapp med skrekken, og unngår et lengre opphold fra fotballbanen.