AaFK holdt Vålerenga til uavgjort

Aalesund kjempet godt og hadde lenge god kontroll hjemme mot Vålerenga, men en straffescoring for VIF ga 1–1.

Parfait Bizoza scoret AaFKs mål mot Vålerenga på en heading. Svein Ove Ekornesvåg

Nå nettopp

AaFK-trener Lars Arne Nilsen valgte å fortsette med suksessoppskriften fra 1–0-seieren borte over Haugesund. 5–4–1 var fortsatt formasjonen, selv om Nilsen hadde et begrenset antall spillere å velge mellom denne gangen. Flere måtte stå over på grunn av skade og karantene.

Den største overraskelsen var likevel at spiss Sigurd Haugen startet på benken til fordel for den lokale unggutten Vetle Fiskerstrand.