Aftenbladet med storsatsing på Vikings kvinnelag

Skal sende alle hjemmekampene fra SR-Bank Arena direkte og følge laget tett i jakten på opprykk.

Den tidligere Klepp-spilleren gjennom 17 sesonger, Gry Tofte Ims, er blant trenerkreftene Vikings kvinnelag i 2. divisjon har knyttet til seg. Foto: Fredrik Refvem

Nå nettopp

SR-BANK ARENA: Etter noen spede forsøk tidligere år uten å lykkes, etterfulgt av fem-seks sesonger i tenkeboksen, bestemte Viking seg i fjor høst for å trø skikkelig til og løfte klubbens kvinnesatsing fra og med kommende sesong.

Det innebærer at Vikings kvinnelag blir innlemmet i klubben på en langt mer fullverdig og forpliktende måte enn tidligere. Ikke bare ved at budsjettet i 2. divisjon settes til 2,5 millioner kroner i år eller at det uttalte målet nå er å komme seg til Toppserien fortest mulig.