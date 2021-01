AaFK-treneren før sesongoppkjøringen: – Vi må ikke prate så mye, vi må levere

Mandag går startskuddet for sesongoppkjøringen til 2021-sesongen i 1. divisjon for Aalesund. Det er en dag klubben ser fram til, og spesielt trener Lars Arne Nilsen.

Lars Arne Nilsen ser fram til å starte sesongoppkjøringen mandag og det håper han også at spillerne gjør. Foto: Jonathan Arvidsen-Osvik, AaFK.

AaFK-sjefen innrømmer at han begynte å glede seg til denne dagen allerede i løpet av 2020-sesongen.

– Ja, det var en tung sesong, selv om jeg bare var der i tre måneder. Jeg kjente at jeg gledet meg til at vi skulle begynne på nytt og at jeg kunne sette nytt preg på laget, større preg enn hva jeg har gjort. Det er en litt nye spillergruppe, vi skal ha inn nye spillere og har fått inn en ny assistenttrener. Vi starter med blanke ark og skal prøve å bygge opp tilliten til AaFK. Det var en elendig sesong, og vi må ikke prate så mye, vi må levere, slår Nilsen fast.