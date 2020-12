I 2015 vedtok Vålerenga at de skulle bli best i Norge. Slik forklarer de nybakte seriemesterne suksessen.

INTILITY ARENA: Økt kompetanse i alle ledd og bedre spillerlogistikk har vært kjernen i femårsplanen som har tatt Vålerenga til toppen av norsk kvinnefotball. Søndag ble de seriemestere for første gang.

Vålerenga ble søndag seriemestere da de slo Arna-Bjørnar 4–0. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Vålerenga – Arna-Bjørnar 4–0

– Det er sinnssykt deilig. Det er helt rått.

Gressmatten bak Eli Landsem er dekket av gullfarget konfetti. Vålerenga har nettopp løftet det synlige beviset på at de er seriemestere. Det som kunne ha blitt en nervepirrende affære, ble aldri det. De blå- og hvitkledde var for gode. Sherida Spitse ga vertene ledelsen før fire minutter var spilt, i sin siste kamp i Toppserien. Derfra og ut styre VIF kampen.

Klubbens første seriegull er et resultat av en femårsplan. Høsten 2015 vedtok styret i Vålerenga Fotball at klubben innen 2020 skulle være ledende innen kvinnefotballen.

Det er én ting å vedta at man skal bli best. Det er noe ganske annet å klare å bli det.

– Jeg kan bare svare for de siste tre årene, men da har vi vært veldig nøye på kompetanse i alle ledd. At vi får det inn på trenersiden, fysisk, overalt, sier Landsem til Aftenposten.

Årets sesong har vært hennes tredje som sportssjef i klubben.

– Vi har også blitt bedre på spillerlogistikk. Det har vi jobbet mye med. Vi driver mer med speiding på spillere. Vi har også fått inn folk som vet hva som kreves for å nå toppen.

– Er sistnevnte det aller viktigste?

– Ja, for det handler om å vite hva som kreves i toppen. Det er mange som kan tro og mene noe om det, men jeg tror du må ha vært litt med på det for å vite hva som kreves, sier hun.

Eli Landsem er sportssjef i Vålerenga. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Perfekt

En av dem som vet hva som kreves i toppen, er Spitse. Mot Arna-Bjørnar var hun nok en gang Vålerengas beste spiller. Da hjemmefansen sang «Vi har Spitse, Sherida Spitse» etter kampen, kom tårene. Gullet er hennes første med Vålerenga, men hennes fjerde i Norge. Spitse er også europamester med Nederland.

– Det første året mitt her ble vi nummer seks, så ble vi nummer to og nå tar vi gull. Det var derfor jeg kom hit, for å vinne noe. At vi klarte det i min siste sesong i klubben, er perfekt, sier Spitse til Aftenposten.

Andrine Tomter vet også ett og annet om å prestere. Hun snakker om livet på innsiden av en toppklubb sammen med lagvenninnen Sigrid Heien Hansen i podkasten «#hunpresterer». Hun mener dette har vært sesongen hvor VIF endelig har fått ut potensialet i klubben.

– Vi presterer jevnt over hele sesongen. Alle har snakket om det berømte potensialet i laget og enkeltspillere. I år får vi virkelig ut det og viser at vi er det klart beste laget, selv om det selvfølgelig var ekstremt jevnt. Vi tar det til slutt, og det synes jeg er fortjent.

– Vi har en tøff jobb foran oss

Danske Jack Majgaard Jensen tok over som Vålerenga-trener før årets sesong. Han gleder seg over det han omtaler som «resultatet av hardt arbeid over et helt år». Det er særlig én egenskap i spillertroppen som har imponert 47-åringen denne sesongen.

– Vi har vært gode til å lære av det som har skjedd underveis i sesongen. Vi har arbeidet for å bli bedre og bedre. Det er derfor vi står her nå og har vunnet, sier han til Aftenposten.

Majgaard Jensen mener det nå er opp til Vålerenga å prestere over flere år.

– Som klubb har vi en tøff jobb foran oss. Vi skal stake ut en ny kurs. Dette var en femårsplan som lyktes. Nå skal vi sette oss ned igjen og finne ut av hvordan det skal se ut her om fem år. Hvor vi skal være da. Så må vi lage en strategi ut fra det. Det er det som gjør at vi hele tiden har noe å ha fokus på, sier dansken.

– Hvor håper du at dere er om fem år?

– Da håper jeg vi kan si at vi er best i Norge, så klart. At vi kanskje er det beste laget i Norden. Pluss at vi er et lag som selvsagt alltid er med i gruppespillet i Champions League.

Champions League-spill og cupfinale

Sesongen er imidlertid langt fra over for Vålerenga.

Torsdag spiller klubben for første gang 16-delsfinale i Champions League. Danske Brøndby er motstander. Også i den kampen må Vålerenga klare seg uten Rikke Marie Madsen, Janni Thomsen og Stine Ballisager Pedersen. De var i koronakantene under seriefinalen søndag.

Søndag 13. desember er de tre danskene tilbake i laget når Vålerenga møter LSK Kvinner til cupfinale på Ullevaal stadion. De to lagene møttes også i cupfinalen i fjor. Da vant LSK 5–1.

Når sesongen er over, starter jobben med å gjenskape suksessen.

– Vi har jo en ganske klar plan for det også. Vi vil ta steg hvert eneste år og bli så gode som vi greier på de utviklingsområdene vi har, og så har vi nye ting som vi må forbedre oss på til neste år. Det er vi klar for, avslutter sportssjef Landsem.