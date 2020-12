I kveld kan Molde tjene nye millioner - sjekk det spinnville regnestykket

Mens Rosenborg sliter med blodrøde tall, tjener MFK enorme summer på suksessen i Europa League. Kveldens kamp kan gi 16 nye millioner fra Uefa.

Molde-spillerne slår seg løs etter seieren mot Qarabag som sikret plassen i gruppespillet i Europa League. Petros Karadjias / AP

10. des. 2020 10:28 Sist oppdatert 6 minutter siden

Torsdag klokka 18.55 starter skjebnekampen borte mot Rapid Wien. Der er det mye som står på spill, både sportslig og økonomisk.

- Å gå videre fra gruppa har vært et mål for oss hele tida. Klarer vi å nå et sluttspill i Europa League igjen, har MFK tatt et nytt steg, mener administrerende direktør Ole Erik Stavrum.