Sterke reaksjoner etter Solbakken-avgangen: «Ligner ren panikk»

Dansk legende mener det er en «trist dag for dansk klubbfotball».

Ståle Solbakken er ferdig som FC København-trener. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark / Scanpix Denmark

10. okt. 2020 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle manageren i klubbens historie.

Det var dommen FC Københavns styreleder Bo Rygaard ga Ståle Solbakken lørdag.

Da var det nettopp blitt klart at nordmannen var ferdig i jobben som trener i den danske hovedstadsklubben. Manglende resultater i hjemlig liga ble nevnt som hovedårsak for avgjørelsen.

Fakta Ståle Solbakken Født: 27. februar 1968 (52 år) i Kongsvinger.

Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01).

Landskamper for Norge: 57 (9 mål).

Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11) og Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13), FC København (2013-).

Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03).

Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener.

Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea.

Forlenget i 2019 kontrakten med FC København til 2023.

Aktuell: Fikk lørdag sparken som trener FCK. Vis mer

– Ligner på panikk

At Solbakken er ferdig i jobben er den store nyheten i Danmark lørdag morgen. Nordmannen har gjennom sine totalt 12 år i København blitt en stor profil. Ikke alle later til å være like overbevist over FCKs avgjørelse.

«I sjokk over Solbakken-sparkingen», lyder overskriften på danske BT.

«Ligner ren panikk», skriver EkstraBladet på kommentatorplass.

Der begrunner Allan Olsen at han, kanskje noe naivt, hadde sett for seg at Ståle Solbakken og FC København ville bli enige om å avslutte forholdet den dagen det passet. Ikke at det skulle ende slik.

«Sparkingen er et sjokk selv i fotballverdenen. Kanskje ikke sensasjonell, men allikevel en stor overraskelse», skriver Olsen.

– En jeg virkelig setter høyt

Også Tom Høgli var overrasket da han fikk høre nyheten om at Solbakken er ferdig i den danske hovedstaden. Høgli, som har 49 landskamper for Norge, spilte for FC København mellom 2014 og 2017.

– Han er vel den mest suksessrike gjennom alle tider i dansk fotball. Det sier seg selv at han er høyt, høyt respektert der borte. Og det er velfortjent. Han er en utrolig trener og en sterk leder, sier Høgli.

– Jeg lærte utrolig mye av ham, både taktisk, men også om lederstil. Han er en jeg virkelig setter høyt, fortsetter spilleren med fortid også i Tromsø, Bodø/Glimt og Club Brügge.

Tom Høgli spilte i FC København med Ståle Solbakken som trener. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Han peker på flere ting han mener gjør Solbakken til en unik trener. Blant annet evnene til å få frem budskapet sitt tydelig, samt å snu kamper med taktiske endringer.

– Han har en god evne til å se hvilke endringer som skal til, og kan endre kampbilder i pausen. Han har et veldig unikt syn på fotball og taktiske disposisjoner. Som leder også, så er han også flink til å balansere det med kritikk og ros. Man går aldri og lurer på hva han mener om min prestasjon. Ståle er veldig flink til å få frem om han er god eller dårlig. I mine øyne er han en veldig god leder og trener, sier Høgli.

Schmeichel: En trist dag

Den danske fotballegenden Peter Schmeichel mener det er en trist dag for dansk klubbfotball.

«Han vil bli savnet», skriver Manchester United-helten på Twitter.

Tidligere fotballstjerne Jesper Grønkjær, med fartstid fra Chelsea og spill under Solbakken i FCK, skriver følgende:

«Takk, Ståle. Du var en inspirasjon i vår tid sammen. Du løftet FC København til et nivå som ingen hadde trodd», skriver Grønkjær.

– Det er en tung dag må jeg si. Vi må ikke ta noe fra Ståle. Han har bygget et fantastisk fundament, og jeg har mer enn 400 kamper sammen med Ståle. Det er en spesiell dag, sier FCK-spilleren William Kvist på et pressemøte lørdag.

TV-profilen Carsten Werge sier følgende om FCKs avgjørelse:

Utrolig karriere

For at Solbakken har hatt en fantastisk karriere i FC København er ingen overdrivelse. I løpet av to perioder i klubben har han utrettet følgende:

Vunnet åtte seriemesterskap.

Vunnet cupen fire ganger.

Tatt FCK til Champions League fire ganger. I 2011 gikk laget også videre til 1/8 finale der det ble tap for Chelsea.

I sommer tok han også laget til en sterk kvartfinale i Europa Leauge. Der ble det et knepent tap for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken møttes til norsk trenerduell i kvartfinalen i Europa League i sommer. Foto: Federico Gambarini/DPA / dpa

Manchester United har han derimot slått tidligere. Marcus Allbäck ble matchvinner da FC København slo Sir Alex Fergusons stjernegalleri 1–0 høsten 2006. På banen for gjestene fra England var blant andre Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney og Solskjær.

I 2010/11-sesongen, da laget tok seg helt til 1/8-finalen i Champions League, holdt Solbakken og FCK også Pep Guardiolas legendariske Barcelona-lag til uavgjort i København. Lionel Messi scoret gjestenes mål i 1–1-kampen.

Ståle Solbakken og Pep Guardiola var ikke enige om alt da FC København og Barcelona møttes i Parken i 2010. Foto: Claus Bech / SCANPIX DANMARK