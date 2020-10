Messi-scoring sikret Argentina-seier i VM-kvalifiseringen

Et tidlig straffemål fra Lionel Messi ordnet 1-0 og tre poeng på veien mot fotball-VM i Qatar for Argentina mot Ecuador.

Argentinas Lionel Messi jubler etter å ha blitt matchvinner for Argentina i VM-kvalifiseringen mot Ecuador. Agustin Marcarian / Pool AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

I Argentinas første kamp på nesten ett år var det derimot ikke mye som gledet fansen som måtte følge oppgjøret hjemmefra i godstolen.

Messi hadde litt mer frihet i på det argentinske landslaget enn han har hatt på Barcelona i det siste, men han klarte ikke å hevde seg særlig over de andre. Han fikk derimot se at spisskollegene Lautaro Martínez og Lucas Ocampo misbrukte hver sin store sjanse i kampen.

– Det har vært et tøft år for hele verden og for oss argentinere. Det var godt å kunne få spille igjen og gi litt glede til folk med denne seieren. Håper at seieren vil føre til litt mindre stress i hverdagen. Det viktigste var at vi vant. Nå må vi fortsette å utvikle oss slik vi har gjort den Copa America i fjor, sa Messi.

Også hans tidligere lagkamerat i Barcelona, Luis Suárez, scoret fra straffemerket da Uruguay slo Chile med 2-1. Hans mål kom fem minutter før pause.

Alexis Sánchez utlignet for Chile ti minutter ut i annen omgang, mens Maxi Gómez ble matchvinner i siste spilleminutt for Uruguay.

Brasil starter sin VM-kvalifisering mot Bolivia fredag.