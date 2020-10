AaFKs juniorer skal spille mot et sammensatt sunnmørslag

Sunnmørsposten arrangerer i samarbeid med Aalesund FK en kamp mellom klubbens juniorlag og utvalgte juniorspillere på Sunnmøre.

Sunnmørspostens sportsleder, Kristian Stenerud (b.t.v.), aktivitetsleder Øyvind Dalseth i Sunnmøre Fotballkrets (b.t.h.), AaFKs juniortrener, Tor Hogne Aarøy (f.t.h.), og utviklingsleder i AaFK, Sindre Eid (f.t.v.) står i spissen for kampen. Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Kampen spilles tirsdag 3. november og streames på SMP.no. Det var Aalesund som kom opp med ideen om å arrangere kampen.

– Vi er inne i et spesielt år der vi har fått spilt lite fotballkamper og muligheten til å få motstandere har vært begrenset på grunn av korona og reiserestriksjoner, så det var sånn det begynte, sier utviklingsleder i Aalesund, Sindre Eid, og fortsetter:

– Så er det kjempeartig at vi kan gi en mulighet for spillere rundt omkring på Sunnmøre, som ikke er i AaFK, en stor fotballopplevelse i et år der det har vært altfor få av dem. Det er bare plusser hele vegen her. Vi håper det blir en kjempefin dag for fotball.

Utvalgt lag

Det er Sunnmørspostens sportsleder, Kristian Stenerud, som har valgt ut tidligere utviklingsleder i AaFK og nåværende aktivitetsleder i Sunnmøre Fotballkrets, Øyvind Dalseth og juniortrener i Hødd, Jesper Törnqvist, til å plukke ut Sunnmørslaget.

– Det er noen utfordringer med uttaket knyttet til hvem som skal være med: Vi ønsker å ha en aldersfordeling og geografisk spredning. Vi tenker at det skal speile hele Sunnmøre, så det har vært intensivt arbeid de siste ukene, sier Dalseth.

Troppen skal i utgangspunktet bestå av 16 utespillere og to keepere. Også klubbene får komme med forslag. Det er Törnqvist og Dahlseth som skal lede laget i selve kampen, og de skal ha kun én trening i forkant.

– Vi har vært i kontakt med klubbene som ligger øverst i 1. divisjon, så har Jesper best kontroll på Søre Sunnmøre. Vi har fått ganske mye innspill, men tar gjerne i mot flere, sier Dalseth, og legger til:

– Jeg tror det blir artig for alle. Jeg er veldig spent på hvordan det blir seende ut. Det er et sammensatt lag som får en treningsøkt, og det er jo noen utfordringer knyttet til det.

– God matching

Hva får så Aalesunds juniorlag ut av å spille en kamp mot et lag som bare vil ha en treningsøkt bak seg sammen?

– Jeg tror vi får en veldig fin kamp. Det er masse gode fotballspillere på Sunnmøre, og vi får en god kamp, og får matchet oss godt.

– Hvordan har matchingen vært i år for dere?

– Vi har hatt en fylkesserie mot Molde, Kristiansund og Hødd. Vi har spilt en del kamper og vært heldige sånn sett, men det blir jo litt sånn når du har spilt mot dem 4–5 ganger at fort blir litt kjedelig, sier Eid.