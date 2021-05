VIFs angrepsrekke slapp løs sinnet, men advarer motstanderne: – Når det sitter, blir vi farlige

Det satt ikke helt for Vålerengas offensive trio da det ble 1–1 mot Rosenborg i søndagens seriepremiere. Men både spillerne og trener Dag-Eilev Fagermo tror laget vil vise seg godt frem denne sesongen.

Amor Layouni fikk ingen enkel Vålerenga-debut, men han og resten av laget viste klare tegn på at de blir å regne med i toppen denne sesongen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Aron Dønnum stormet inn på Rosenborgs banehalvdel med ballen i beina. Vålerenga og gjestene fra Trondheim hadde nettopp begynt annenomgangen på Intility Arena. Nå fosset VIFs tekniske ving fremover i et kontringsforsøk. Med seg til venstre hadde han lagkamerat Amor Layouni. Med en god pasning kunne Dønnum spille lagets venstrekant alene med keeper.

Men Dønnums pasning ble for svak. RBK fikk klarert. Dønnum jobbet steinhardt hjem, men ga tydelig uttrykk for frustrasjonen over det mislykkede gjennombruddsforsøket.

– Ahhh! F*en altså!

Det manglet ikke følelser og engasjement fra Vålerengas to kantspillere i søndagens 1–1-kamp mot Rosenborg. Da nysigneringen Layouni ble byttet ut etter 65 minutter, lot han frustrasjonen gå utover en vannflaske og en stol. VIFs angrepsrekke med Dønnum, Layouni og spydspiss Vidar Örn Kjartansson skapte farligheter mot RBK, men den virkelig store flyten mellom de tre må nok vente litt.

– Relasjonene mellom oss funker bra. Det kan bli bedre, men vi er en veldig bra gjeng. Når det sitter, blir vi farlige, sa Layouni etter kampslutt.

Likte utblåsningen

Han måtte naturlig nok svare på pressens spørsmål om utbruddet sitt. Da forklarte han at det var et resultat av at han var frustrert over egen prestasjon.

– Jeg vet jeg kan bedre, sa han.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo likte å se venstrevingens engasjement.

– Folk er forbannet over det de presterer. Det viser at de har ambisjoner, sa treneren.

Han beskrev Layounis debut som «veldig spennende».

– Han hadde to-tre gjennombrudd han rotet litt vekk. Men det blir bra, dette. Det han gjør, er litt representativt for laget. Man kan se stort potensial, og så er det litt slurv. Med litt flere kamper kommer det, sa VIF-treneren.

Layouni mente det var «helt fair» å bytte ham ut. Han var ikke fornøyd med hva han fikk til mot RBK. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Har fortsatt litt å gå på

Han var fornøyd med hva angrepstrioen Layouni, Kjartansson og Dønnum viste i sin første tellende kamp sammen. Treneren mente at sistnevnte var banens beste, til tross for at han fikk litt lite ut av flere gode muligheter foran Rosenborg-målet i annenomgang.

Det var generelt en oppløftende seriepremiere for Vålerenga, som var best i en kamp mellom to av fire lag som ventes å kjempe om eliteseriegullet.

De to andre lagene er Molde og Bodø/Glimt. De vant sine kamper søndag. VIF håper å bygge videre på fjorårets sterke bronsemedalje, og da er det viktig at angrepet fungerer. Fagermo syntes den nevnte trioen fungerte godt mot RBK, men:

– De har fortsatt litt å gå på.

Kjartansson ble toppscorer for laget forrige sesong, mens Dønnum leverte et solid antall målpoeng. Layouni ble hentet fra egyptisk fotball før årets sesong, men svensk-tunisieren bidro med 10 scoringer og åtte målgivende pasninger for Bodø/Glimt i 2019. Det året tok Glimt en sterk annenplass, før det ble gull i fjor. Layouni ser likhetstrekk mellom sine gamle og nye lagkamerater.

– Det er bra nivå her. Det er nesten det samme som i Glimt. Der var jeg litt mer innkjørt i laget, men det blir jeg her og.

Aron Dønnum prøvde og prøvde, men fikk ikke skikkelig lønn for strevet mot Rosenborg. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Vil ha mål fra hele laget

For VIF kan hans bidrag i år være avgjørende for om sesongen blir en suksess. Spillere som Bård Finne, Matthías Vilhjálmsson og Herolind Shala (med flere) forsvant fra klubben før sesongen. De tok med seg en del målpoeng som skal erstattes. Dermed er det viktig at de tre fremste VIF-spillerne finner tonen.

– De har sett veldig bra ut. Vi kommer kanskje ikke så mye rundt på sidene i dag, men vi skaper en del sjanser. Man vil nok se mye til dem i løpet av året, sa høyreback Christian Borchgrevink etter RBK-kampen.

Han føler at driblesterke Dønnum, måljaktende Kjartansson og hurtige Layouni utfyller hverandre godt.

Fagermo har også et sterkt ønske om at hele laget bidrar i scoringsprotokollen. På en dag der Layouni ikke fikk det helt til, Dønnums venstrefot ikke var helt fininnstilt og Kjartansson satte sin største mulighet til stolpen, ville det hjulpet med mål fra andre i laget.

– Vi må ha midtbanespillere som scorer og mål fra dødballer.

Han følte prestasjonen mot Rosenborg fortjente tre poeng. Om VIF presterer på samme nivå i de 29 neste kampene, men samtidig finner flyten foran nettmaskene, kan det bli moro for Oslo-klubbens supportere i 2021.