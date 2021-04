Hva skjer med Messi? – Fra stiv kuling til frisk bris

Lionel Messis kontrakt med FC Barcelona går ut om drøye to måneder – men foran kveldens VG+-sendte cupfinale blåser det ikke like hardt i retning av at han forsvinner fra klubben.

17. apr. 2021 17:25 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Vinden har dreiet lite grann, fra å være ganske stiv kuling i retning til at han skulle forlate Barcelona, til at det nå er frisk bris i retning for at han blir.

Det sier La Liga-kjenner og Viaplays fotballekspert Petter Veland til VG. Det er et par årsaker til nettopp dette, mener Veland:

– Hovedårsaken er at de personene som i størst grad hadde skyld for at Messi ønsker seg bort, de er jo ikke lenger i klubben (tidligere president Josep Bartomeu og styret).

Inn portene kom Joan Laporta som ny president, en person argentineren har et godt forhold til.

– De personene Messi la skylden på, for dårlige prosjekter og mistrivsel i Barcelona, der er jo ikke der lenger. De personene har jo blitt erstattet med personer som Messi selv har stemt på i et presidentvalg. Messi har et veldig godt forhold til Laporta, sier Veland.

– Hjemmekontor, munnbind og Messi ferdig i spansk fotball

Magnar Kvalvik, som kommenterer spansk fotball for Strive, beskriver Barcelona som en klubb med «ufattelig mye rot».

– Det er noe som har pågått i mange år, og alt har kommet til overflaten det siste året. Det er mye man kan bli vant til på ett har jeg innsett. Jeg har blitt vant til hjemmekontor, munnbind og Messi ferdig i spansk fotball, sier Kvalvik.

– Det føles nesten at han er der på overtid og har beæret Barcelona med ett ekstra år med sin tilstedeværelse, sier han videre.

– Men hva med storheten til selve Barcelona? Hva sier det om klubben Barcelona, at de nærmest legger seg på kne og sprenger lønnsbudsjettet for en som blir 34 til sommeren? En annen tankte jeg har vendt meg til er at Messi ikke er den ubestridte eneren i fotballverdenen om dagen. Vi har nylig sett Mbappé og Neymar herje mot Bayern, mens Messi nesten var usynlig i Europa og El Clasico, mener Kvalvik.

Sportslig fremgang

Veland synes den sportslige situasjonen og fremgangen har «vært ganske stor». Det kan gi håp for Barcelona om å beholde sin stjernespiller.

– Ting ser litt lysere ut nå, med ganske mange unge spillere som er på vei opp og frem i Barcelona, som kanskje Messi kan la seg friste av, med tanke på å skrive en ny kontrakt.

Pedri (18), Sergiño Dest (20), Óscar Mingueza (21) har alle 18 kamper eller mer fra start i ligaen.

– Vi skal ikke glemme at Ansu Fati (18) har vært ute lenge nå, og han var i starten av sesongen den som virkelig utpekte seg, sier Kvalvik.

– Jeg tror Messi egentlig hele tiden hadde avfunnet seg med at dette ikke ble en sesong der Barcelona skulle bli trofégrossister. På et tidspunkt var de jo 14 poeng bak Atlético Madrid, forteller Veland.

Nå er avstanden to poeng, og Barcelonas tap mot Real Madrid i «El Clasico» var lagets første tap på 19 kamper. Om det ikke skulle bli plassering øverst i ligaen, er Copa del Rey-finalen mot Athletic Bilbao lørdag eneste mulighet for et trofé denne sesongen.

– Den sportslige satsingen som Messi har etterlyst som forklaring på at han vil bort, synes jeg har begynt å komme nå, så ting har åpenbart skjedd, i positiv forstand. Prosentsjansen har definitivt økt på at Messi blir, men om det blir sånn til slutt, det er det jo ingen som vet, det tror jeg ikke han vet selv en gang, forteller Veland.