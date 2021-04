Ole Selnæs bytter klubb i Kina

Midtbanespiller Ole Selnæs (26) går på lån fra Shenzhen til Hebei China Fortune.

FLYTTER: Ole Selnæs har funnet seg ny klubb i Kina. Foto: Fredrik Hagen

13. apr. 2021 07:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Hebei på sine nettsider. Overgangen skjer kort tid før seriestart i Kina, som for Hebei er hjemme mot Wuhan 23. april.

Hebei kom på fjerdeplass av åtte lag i gruppe B i den kinesiske ligaen sist år.

Titan Sports Plus skriver at Shenzhen har fylt utenlandskvoten etter å ha signert tre nye spillere, og at Shenzhen-trener Jordi Cruyff (sønn av den nederlandske legenden Johan) dermed ikke lenger har bruk for sin nordmann på midtbanen.

Selnæs dro fra Saint-Étienne i Frankrike i 2019, og har siden spilt nesten 50 kamper for Shenzhen. Han har bidratt med fire mål og åtte målgivende pasninger i denne perioden.

Selnæs fikk en drømmedebut for Shenzhen med to mål mot nettopp Hebei for to år tilbake.

Hebei trenes av Kim Jong-boo, tidligere landslagsspiller fra Sør-Korea. Tidligere har de argentinske stjernene Javier Mascherano og Ezequiel Lavezzi spilt i klubben. Hebei spiller sine hjemmekamper på Langfang Stadium og har plass til 30.000 tilskuere.

Selnæs har spilt 32 landskamper for Norge. Senest i 2019 mot Færøyene. 26-åringen spilte for Rosenborg før han var i Saint-Étienne mellom 2016 og 2019.

Selnæs er ikke eneste nordmann i Kina. Adama Diomande spiller for Cangzhou Mighty Lions, mens Fredrik Ulvestad er i Qingdao. John Hou Sæter spiller i Beijing Guoan.

De største profilene i kinesisk fotball finner man kanskje på trenersiden i Fabio Cannavaro (Guangzhou) og Slaven Bilic (Beijing Guoan). Tidligere Manchester United-spiller Marouane Fellaini er i Shandong Taishan.