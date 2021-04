Start-investorene med nytt millioninnskudd

4.500.000 kroner spyttes inn fra Start En Drøm for at Starts budsjett i 2021 skal gå i balanse.

Foto: Tor Erik Schrøder

20. apr. 2021 09:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver Start En Drøm i en pressemelding.

«IK Start har presentert et budsjett for 2021 som fordrer kapitalinnskudd fra Start En Drøm på 4,5 millioner NOK.» heter det i pressemeldingen.

Selskapet informerer videre om at de videre har gjennomført en emisjon og at pengene nå er tilgjengelig for klubben. Etter det Fædrelandsvennen vet skjedde emisjonen for noen uker siden.

I 2020 spyttet investorene inn elleve millioner for å redde likviditeten, mens driftsresultatet ble et underskudd på rundt 20 millioner.

Mandag ble det klart at både styreleder og daglig leder i selskapet trekker seg.

– Det er uenighet om veien videre. Derfor har jeg nå besluttet å trekke meg med umiddelbar virkning. Dette har selvfølgelig vært en vanskelig beslutning, uttalte daglig leder Christopher MacConnacher i en pressemelding mandag.

Les også Styreleder og daglig leder i Start En Drøm trekker seg

Saken oppdateres