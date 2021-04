Lille Selma (5 måneder) gjorde at måtte Håvard (31) ta et annerledes valg

Håvard Lysvolls (31) nye liv som småbarnsfar får direkte konsekvenser for hans ferske TUIL-avtale.

COMEBACK: Håvard Lysvoll skal igjen spille fotball. Her med datteren Selma. Foto: Privat

Lysvoll har nylig bestemt seg for å fortsette karrieren på fotballbanen. Sammen med tvillingbror Vegard kom Håvard fra Henningsvær til Tromsø og TUIL allerede foran 2009-sesongen. Foruten ett år i Raufoss for Håvard i 2015, har de begge spilt for «Dalen» til de begge to valgte å legge opp etter nedrykket fra 1. til 2.-divisjon i 2019.

I august 2020 gjorde imidlertid Vegard comeback med stor hell og han bestemte seg for å gå løs på en ny sesong i 2021.