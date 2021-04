Har vært sentral i Starts nye plan. Nå er det spesielt én ting som bekymrer Teddy Moen

Teddy Moen har vært sentral i utvalget som har jobbet med en ny Start-plan. Han mener klubben har en stor utfordring i å skape engasjement og ønsker mer debatt rundt Start.

Teddy Moen jobber som leder av Norsk Fotballtrenerforening, men har den siste tiden sittet i ad hoc-utvalget som har sett på Starts organisering. Foto: Jacob Buchard

20 minutter siden

«IK Start har i snart tre ti-år vært prisgitt investorer som er villig til å ta regningen for manglende suksess. Det er en altfor enkel forklaring å skylde på investorene, som har tapt pengene sine. Ansvaret for fadesen ligger hos klubbens medlemmer, styrende organer og en rekke av dens ansatte.»

Det var dommen fra tidligere Start-trener Teddy Moen for noen måneder siden. I flere artikler på nettstedet Argument Agder tok han for seg klubben han selv var trener for på 90-tallet.