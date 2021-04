Viking har slitt i treningskampene - slik svarer treneren på kritikken

Ny spillestil, dårlig rytme i angrepsspillet, billige baklengsmål og tabber har kjennetegnet Viking i oppkjøringen. Likevel er Morten Jensen tydelig på at den nye kursen som er staket ut er den beste for Viking – på sikt.

Viking-trenerne Morten Jensen, t.v., og Bjarte Lunde Aarsheim, t.h., på gårsdagens trening i solskinnet i Jåttåvågen. I midten midtstopper Runar Hove. Søndag spiller Viking sin siste treningskamp før seriestart når FKH kommer på besøk. Foto: Marie von Krogh

27. apr. 2021 19:00 Sist oppdatert 38 minutter siden

Søndag er det generalprøve mot FKH hjemme i Jåttåvågen. Dette er Vikings siste mulighet til å øve før Brann kommer på besøk til serieåpningen 9. mai.

– Vi ønsker å vise at kan stå godt til et lag fra Eliteserien og vise at vi er klare til seriestart, sier Jensen som sammen med Bjarte Lunde Aarsheim overtok treneransvaret etter Bjarne Berntsen før årets sesong.