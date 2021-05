Viking i dialog med Avaldsnes - kan overta plassen i Toppserien fra 2022

Vikings satsing på kvinnelaget i 2. divisjon kan ta en helt ny retning etter at toppserielaget Avaldsnes har henvendt seg.

Vikings kvinnelag skal spille i 2. divisjon kommende sesong, men har mål om å komme seg til øverste divisjon så fort som mulig. Foto: Pål Christensen

4. mai 2021 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

STAVANGER/KARMØY: For en stund siden fikk Viking FK en henvendelse fra toppserieklubben Avaldsnes. Laget som tok bronsemedaljene i fjorårets serie sonderte terrenget for et mulig samarbeid med Vikings kvinnesatsing.

Viking FK har som kjent bestemt seg for å satse på kvinnelaget som i dag er i 2. divisjon. Målet er å komme seg til Toppserien fortest mulig.