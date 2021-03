MFK-kapteinen satte «hemmelig» rekord

Magnus Eikrem løp lenger enn noen gang i MFK-karrieren i den siste kampen mot Hoffenheim.

51 minutter siden

Molde-kapteinen er mer kjent for elegante finesser enn for rå løpskraft. Etter hjemkomsten sommeren 2018 har Eikrem blomstret voldsomt i sin frie rolle som offensiv tilrettelegger i MFK-laget. Det er en klar strategi at kapteinen skal bruke de fleste kreftene sine framover på banen. Det er kantspillerne og de sentrale midtbanespillerne som skal gjøre grovjobben rundt playmakeren.