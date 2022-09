Serbia-kjempe i storform før Norge-møte – Sverige risikerer nedrykk

(Serbia – Sverige 4–1) Aleksandar Mitrovic og Serbia er i fryktinngytende form før gruppefinalen mot Norge på Ullevaal tirsdag.

HAT TRICK: Giganten Aleksandar Mitrovic er i scoringsform.

24. sep. 2022 22:41 Sist oppdatert 20 minutter siden

Mens nordmenn dempet skuffelsen etter Slovenia-tapet med en bytur eller lørdagspizza, brukte serberne kvelden til å ydmyke Sverige.

Lagets spisskjempe Aleksandar Mitrovic tok nærmest egenhendig på seg oppgaven med å knuse svenskene. 28-åringen, som er 1.89 meter på strømpelesten og over 90 kilo tung, scoret hat trick på 50 minutter.

Det var riktignok Sverige og Viktor Claesson som tok ledelsen i kampen etter 15 minutter, men allerede tre minutter senere svarte Mitrovic. Hans to første mål kom i luftrommet, hvor spissen har sin aller største styrke, før han fullførte hat tricket med en sikker avslutning i lengste hjørne alene mot keeper.

Serbias siste sto Sasa Lukic for. Fra hjørnet av 16-meteren curlet han ballen elegant i krysset. Kveldens peneste scoring.

Etter tapet ligger Sverige sist i gruppen før gruppespillets siste kamp mot Slovenia. Vinner ikke svenskene den rykker de ned til nivå C i Nations League.

– Vi kan bare skylde på oss selv. Vi må løse kampen på tirsdag, men da kreves det en bedre prestasjon enn i dag, sier Sverige-spiller Emil Forsberg.

«Svensk mareritt» skriver Aftonbladet etter stortapet.

– Det er pinlig. Det gjør vondt at jeg må kommentere dette, sa den tidligere storspilleren Fredrik Ljungberg hos svenske Viaplay.

– Dette var elendig, for å være ærlig. Vi reiser hjem fra Beograd med en tom følelse, supplerer Bojan Djordic, ekspert hos samme kanal.

Mitrovic-skade og stjerneforfall

Drøye 18 minutter før slutt var det imidlertid slutt for Mitrovic, som haltet av banen etter å ha blitt stemplet i akillesen. På benken satt han med en ispose over det skadde området. Det er foreløpig usikkert om skaden vil ha noe å si for hans deltagelse mot Norge.

Mitrovic har nest flest mål i Premier League denne sesongen sammen med Harry Kane (6), bare slått av Erling Braut Haaland (11).

Serbias Sergej Milinkovic-Savic fikk gult kort etter en stempling på Sveriges Kristoffer Olsson og må stå over tirsdagens kamp. Midtbaneeleganten vekker vonde minner i Norge, da det var han som knuste EM-drømmen i 2020 med et avgjørende mål i gruppespillsfinalen. Denne gangen slipper ikke det norske mannskapet å ta hensyn til Lazio-spilleren.

Nå skal lagene igjen møtes i en viktig landskamp, hvor Norge leder gruppen før det hele skal avgjøres.

Med norsk seier eller uavgjort på tirsdag vinner Norge gruppen og sikrer playoff til EM 2023. Vinner Serbia kampen, er det de som får en ekstra mulighet til EM-spill. Vinneren rykker også opp til nivå A i Nations League.