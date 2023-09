Solbakkens beskjed til spillerne: – Må fortsatt prate dritt om meg

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken bruker Martin Ødegaard (24) og Antonio Nusa (18). Samtidig avslører han at han har gitt spillerne klar beskjed om sønnen.

I forkant av samlingen har det vært mye fokus på at Ståle Solbakken tok ut sin egen sønn – Markus Solbakken (23) – i troppen. Mandag adresserte Solbakken den uvanlige situasjonen.

– Jeg har snakket om det med kapteinsteamet og med spillerne i plenum. De må fortsatt prate dritt om meg selv om han er der, sier Solbakken med et smil.

Han fikk også spørsmål om hvor mye kontakt han har hatt med sønnen inn mot samlingen.

– Jeg går litt mer i hulen min mot samling. Det er ikke sikkert han har tenkt så mye over det selv. Det kan hende han har behov for mer, men da må han snakke mer med mammaen sin, lød svaret.

Ståle Solbakken avslørte også flere spillere i startelleveren til torsdagens privatlandskamp mot Jordan.

– Martin kommer til å starte. Erling (Braut Haaland) har jeg ikke rukket ... Han må kjenne litt på kroppen. Vi vil ikke presse ham i den kampen, sier Solbakken tirsdag.

I tillegg røper Solbakken at Marcus Holmgren Pedersen, Leo Skiri Østigård, Fredrik Aursnes og Antonio Nusa skal starte torsdag. Det blir landslagsdebuten til 18 år gamle Nusa, som til daglig spiller i Club Brugge.

– Erling skal få kjenne på kroppen, så skal han som de andre som er tiltenkt å starte mot Georgia (12. september) og gi meg en tilbakemelding. Hvis det tilsier at det beste er å spille 45 minutter (mot Jordan), vil vi gjøre det, sier Solbakken.

– Laget som starter mot Jordan blir veldig mye mer likt enn det jeg hadde forespeilet meg for to uker siden, sier Solbakken – og peker på at mange spillere er tidlig i sin sesong.

Tirsdag 12. september er det en langt viktigere EM-kvalifiseringskamp mot Georgia – også på Ullevaal stadion. Slik ser gruppen ut foreløpig:

Nations League kan bli muligheten for Norge til å kvalifisere seg til EM.

