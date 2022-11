Slik skal Brasil klare seg uten Neymar: Hyller den nye generasjonen

Landslagssjef Tite mener Brasil har mer enn nok skaperevne uten midtpunktet Neymar som sliter med skade. Han hyller den nye generasjonen.

BRASILS TRØST: Vinicius jr. trøster en skadet Neymar i Brasils åpningskamp. Mot Sveits blir Real Madrid-spilleren viktig.

– De har den kreativiteten, sier Tite foran møtet med sveitserne som slo Kamerun i sin første kamp.

Brasils landslagslagssjef trekker frem de nye spillerne i gult og blått – fra 21 til 25 år gamle.

– En generasjon som er imponerende. De har ro. Plutselig kommer en finte fra Antony, en assist fra Vini, en kreativ avslutning fra Richarlison, en heading fra Pedro. Rodrygo som løper med ballen limt til foten, lister Tite opp ifølge O Globo.

Richarlison vartet opp med et akrobatisk mål på brassespark da Serbia ble slått 2–0 i den første VM-kampen torsdag.

25-åringen med Tottenham-kontrakt scoret begge målene mens Real Madrids Vinicius jr. (22) sto for to målgivende pasninger. Også Barcelonas Raphinha (25) og Lucas Paquetá fra West Ham (25) spilte fra start, mens Arsenals Gabriel Martinelli (21), Real Madrids Rodrygo (21) og Manchester Uniteds Antony (22) kom inn.

Juninho Pernambucano, med 40 kamper for Brasil, mener at «Neymars fravær i de to neste kampene kanskje ikke er et så stort problem som noen fryktet».

– Han er utvilsomt stjernen på laget og en av de beste spillerne i verden, men uten ham har Tite muligheten til å sette inn en annen midtbanespiller, som Fred eller muligens Bruno Guimarães, for å spille i en klassisk 4-3-3 som frigjør Paquetá, eller beholde den samme taktiske strukturen og introdusere Rodrygo i laget, skriver Juninho i The Guardian.

Landslagssjefen innrømte søndag at det var en tabbe ikke å ta av Neymar før i åpningskampen. Storstjernen spilte 70 minutter etter at han tidlig i kampen fikk en smell. 10 minutter før slutt fikk Brasils playmaker en ny smell i ankelen og måtte ut.

– Ja, han var skadet. Vi fikk ikke med oss at han var skadet. Den informasjonen nådde ikke meg. Det var en tabbe at jeg ikke fikk det meg med, og fikk byttet ham ut, sier Tite.

Brasil har ikke manglet Neymar i en VM-kamp siden 2014. i VM på hjemmebane ble han skadet i kvartfinalen mot Colombia før brassene tapte 7–1 for Tyskland i semifinalen og 3–0 for Nederland i bronsekampen.

I VM for fire år siden spilte Neymar alle kamper. Brasil ble slått ut av Belgia i kvartfinalen.

– Neymar er hovedpersonen i rollebesetningen, og vi stoler på ham, men ofte, som i noen filmer, stjeler noen scenen. Vi har spillere som kan være hovedpersoner, beskriver Tite-assistent César Sampaio.

Siden Tite ble landslagssjef i 2016 har Brasil vunnet nesten 84 prosent av kampene med Neymar og 76 prosent uten ham, ifølge O Globo.

Med Neymar: 41 seire, åtte uavgjorte og tre tap.

Uten Neymar: 17 seire, seks uavgjorte og to tap.

Men Neymar var satt ut av med samme skade som nå da Brasil vant den eneste tittelen under dagens landslagssjef. Brasil slo Peru i finalen i Copa America på Maracanã.