Nytt VM-sjokk for Tyskland: – Uvirkelig

(Tyskland – Japan 1–2) Tyskland markerte mot FIFA før kamp og styrte mot tre poeng, men så raknet det i det siste kvarteret mot Japan.

23. nov. 2022 15:59 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Dagen etter at VMs første store sjokk slo ned over Qatar med Saudi-Arabias 2–1-seier over Argentina, ble det servert nok en snuoperasjon av det utrolige slaget.

– Vi gjorde det for enkelt for dem. Spesielt det andre målet, jeg vet ikke om det noen gang ble scoret et lettere mål i et VM, det burde ikke skje, sa Ilkay Gündogan til ARD etter kampen.

Tyskland tok ledelsen over Japan, men med to mål i løpet av det siste kvarteret var det japanerne som kunne slippe jubelen løs til slutt.

«Fiasko-start for Tyskland. Dette er bare uvirkelig!», skriver den tyske avisen Bild.

«Skam for Tyskland», skriver Welt.

Dette er første gang på 28 år at Tyskland taper en VM-kamp når de har scoret det første målet. Sist gang var i 1994 mot Bulgaria.

Dermed tapte «Die Mannschaft» sin andre strake VM-kamp.

I den siste gruppespillskampen under VM i 2018, ble det 0–2-tap for Sør-Korea og verdensmesterskapet var over allerede før utslagsrundene for de regjerende mesterne den gangen.

TAPTE: Ilkay Gündogan sendte Tyskland i ledelsen, men Japan snudde kampen.

Markerte mot FIFA

Oppgjøret startet med Tysklands markering mot FIFA før avspark.

Flere har hyllet markering, men Bild har en sak der markeringen blir kritisert. Sammen med bilde av spillerne står tittelen «Dette er for lite».

«Åpne munnen i stedet for å lukke den – denne tause uttalelsen er ikke nok!», står det videre.

Fakta VG-børsen Tyskland-Japan Tyskland (4-2-3-1):

Manuel Neuer 6 Niklas Süle 4

Antonio Rüdiger 6

Nico Schlotterbeck 4

David Raum 6

Joshua Kimmich 7

Ilkay Gündogan 7 BB Serge Gnabry 5

Thomas Müller 6

Jamal Musiala 4 Kai Havertz 4 Japan (4-4-1-1):

Shuichi Gonda 7 Hiroki Sakai 5

Kou Itakura 6

Maya Yoshida 6

Yuto Nagatomo 4

(Kaoru Mitoma 5)

Junya Ito 5

Wataru Endo 7

Ao Tanaka 5

Takefusa Kubo 3

(Takehiro Tomiyasu 5)

Daichi Kamada 6

Daizen Maeda 5

(Takuma Asano 6) Vurdert av Geir Juva. Vis mer

God start

De hvite og svarte tok kommandoen etter dommerens første fløytesignal. Det førte til flere store muligheter til tyskerne, og etter hvert klarte ikke japanerne å stå imot. Det resulterte i at Japan-keeper Shuichi Gonda felte Tyskland-back David Raum etter en halvtimes spill.

Dommer pekte på straffemerket, og Ilkay Gündogan trillet iskaldt inn 1–0.

Tyskland fortsatte å produsere muligheter – både før og etter pause. Japan var imidlertid farlig frempå ved et par anledninger, men tyskerens sisteskanse Manuel Neuer holdt stand.

Les også Tyskland markerte etter FIFA-trussel: – Kan ikke forhandle om menneskerettigheter

MÅTTE KAPITULERE: Tyskland-keeper Manuel Neuer fortviler, mens Japan jubler for Ritsu Doans utligning.

I hvert fall frem til kvarteret gjensto på Khalifa International Stadium i Doha. Da måtte nemlig Neuer gi retur, og en umarkert Ritsu Doan trillet inn 1–1.

Tyskland måtte på ny jakte et ledermål, og landslagssjef Hansi Flick så til benken. Der så han matchvinneren fra VM-finalen i 2014 – Mario Götze. Han ble byttet inn, til det som var hans første landskamp på 3055 dager.

I stedet ble nok en japansk innbytter helten for Asia-nasjonen. Takuma Asano dundret inn i det tyske feltet, før han fra skrått hold banket inn 2–1.