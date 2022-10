Erik ten Hags start knuses av Solskjærs drømmeåpning: – Jeg er aldri fornøyd

Hjemmekampen mot Tottenham onsdag blir Erik ten Hags tiende Premier League-kamp som Manchester United-manager. Resultatene har ikke vært i nærheten av Ole Gunnar Solskjærs drømmestart i 2018/19.

NUMMER FEM: Erik ten Hags manchester United ligger som nummer fem i Premier League.

Den målløse forestillingen mot Newcastle arrow-outward-link søndag ble en frustrerende dag på jobben for nederlenderen etter tre knepne seire over Everton og Omonia Nikosia (to kamper i Europa League). Klubben ligger som som nummer fem i Premier League – 11 poeng bak ledende Arsenal.

– Jeg er aldri fornøyd. Jeg er glad for å være her, men jeg er også utålmodig. Godt er ikke bra nok for meg. Vi må gjøre det bedre, og jeg ser mye som kan bli bedre. Men jeg ser også utvikling, så når vi jobber videre så vil vi utvikle oss videre og resultatene vil bli enda bedre, sier Erik ten Hag i følge United.no arrow-outward-link .

I kveldens kamp vil han mangle Anthony Martial, Harry Maguire, Donny van de Beek og Aaron Wan-Bissaka. Christian Eriksen skal vurderes i løpet av onsdagen.

Før oppgjøret har ten Hag også tatt sin største stjernespiller i forsvar:

Selv om det har vært en sesongstart med opp- og nedturer for Manchester United - som blant annet har tapt 0–4 borte mot Brentford og 3–6 borte mot byrival Manchester City - er poengfangsten fra de første ni kampene bedre enn David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

Dermed er det kun Ole Gunnar Solskjær og Ralf Rangnick – som begge i utgangspunktet ble ansatt på midlertidig basis – som har fått en bedre start enn Erik ten Hag.

Manchester United står så langt denne Premier League-sesongen med fem seirer, én uavgjort og tre tap – totalt 16 poeng. De to nevnte stortapene gjør imidlertid at de har en negativ målforskjell (13–15).

SUPERSTART: Ole Gunnar Solskjær med sitt bredeste smil i sin niende kamp som United-manager. Den ga 3–0-seier over Fulham på bortebane i februar 2019.

FORGJENGERNES FØRSTE NI KAMPER I PREMIER LEAGUE:

David Moyes: fire seirer, to uavgjort, tre tap = 14 av 27 mulige poeng – 14–12 i målforskjell

Louis van Gaal: tre seirer, fire uavgjort, to tap = 13 av 27 mulige poeng – 16–13 i målforskjell

José Mourinho: fire seirer, to uavgjort og tre tap = 14 av 27 mulige poeng – 13–12 i målforskjell

Ole Gunnar Solskjær (som midlertidig manager): åtte seirer, en uavgjort = 25 av 27 mulige poeng – 23–6 i målforskjell

Ralf Rangnick (som midlertidig manager): fem seirer, tre uavgjort, ett tap = 18 av 27 mulige poeng, 13–7 i målforskjell

Fakta Ten Hags ni første kamper i Premier League: Manchester United-Brighton 1–2 Brentford-Manchester United 4–0 Manchester United-Liverpool 2–1 Southampton-Manchester United 0–1 Leicester-Manchester United 0–1 Manchester United-Arsenal 3–1 Manchester City-Manchester United 6–3 Everton-Manchester United 1–2 Manchester United-Newcastle United 0–0 Erik ten Hags ni første Manchester United-kamper har gitt fem seiere, en uavgjort og tre tap. Vis mer

United-ekspert Richard Fay i Manchester Evening News arrow-outward-link peker på fire punkter som skaper problemer for klubbens nye manager.

For dårlig dekning på høyre back. Diogo Dalot startet sesongen bra, men har dalt i form. Fay skriver at det samme skjedde da Aaron Wan-Bissaka (nå skadet) ble tungt belastet sist sesong. Han kritiserer at interessen for Atletico Madrids Kieran Trippier kjølnet etter at Solskjær fikk sparken sist sesong. Nå spiller Trippier for Newcastle.

United-eksperten mener United mangler kvalitet i de dype midtbaneposisjonene. Søndag var Christian Eriksen syk og Scott McTominay ute med karantene. Fred kom inn sammen med Casemiro. Richard Fay kaller brasilianerens pasninger «uberegnelige», mener Eriksen var sårt savnet og påpeker at den 30-årige dansken ikke kan spille en hovedrolle i absolutt alle kamper.

