Delte meninger i debatten om æresvakt: – Håpløs situasjon

Ifølge regelverket er ingen er forpliktet til å stå æresvakt i Eliteserien. Likevel sier flere klubber at de hadde applaudert inn Molde om de hadde møtt seriemesteren til helgen.

NEKTER: Rosenborg er ikke pålagt å stå æresvakt mot Molde, og nekter. Andre Eliteserie-klubber hadde dog gått med på gesten.

21 minutter siden

Men det gjør altså ikke Rosenborg, som uttalte mandag at de nekter arrow-outward-link å stå æresvakt for rivalen og årets gullvinner når lagene møtes på Aker stadion søndag. Det har skjedd i Eliteserien tidligere at mesteren er blitt hyllet av motstanderen, blant annet av nettopp Rosenborg, da de klappet inn Bodø/Glimt for to år siden.

Men det er ikke fast prosedyre, og nå ber Odds daglige leder Einar Håndlykken om en klargjøring fra Norges Fotballforbund (NFF):

– Jeg tror vi skal bort fra at dette er en vurdering hver enkelt klubb gjør. NFF må lage en klar retningslinje her. Enten gjør vi det alltid, eller så gjør vi det aldri. At klubbene skal vurdere dette ut fra hvor godt eller dårlig forhold de har til vinnerlaget, er en håpløs situasjon, skriver Odd-lederen i en sms til VG.

Debatten startet da Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem sa på scenen under klubbens gullfest natt til mandag at Rosenborg skulle stå æresvakter. Dagen etter fikk han klart svar om at det kommer ikke RBK til å gjøre, og til Discovery arrow-outward-link sår Molde-trener Erling Moe tvil om ledelsen i trønderklubben:

– De får selv bestemme om de vil stå æresvakt eller ikke, men at de går ut og angriper oss og skylder på oss er veldig spesielt. Det vitner om dårlig styring, melder Moldes gulltrener.

Vålerenga og daglig leder Erik Espeseth mener at gesten er feil i forkant av kampstart.

– Æresvakt før kamp lenge før serien er ferdig spilt blir helt feil. Det er ikke naturlig å gjøre før avspark hvor i hvert fall et av lagene har - og bør ha - et helt annet fokus. Men i medaljelagets siste hjemmekamp, kan derimot bortelaget gjerne applaudere etter kamp under NFFs formelle medaljeseremoni om det faller naturlig, sier VIF-lederen til VG.

– Hva gjelder spesielt høyrisikokamper, så må politiet og arrangør gjøre egne vurderinger, og for vår del ville det nok ikke vært aktuelt om det gjaldt for eksempel LSK, av mange årsaker, fortsetter Espeseth og legger til at det har blitt mye støy rundt av det han kaller en «ikke-sak».

Vålerengas trener Dag-Eilev Fagermo, som tar imot Molde på Intility i siste serierunde, gir Rosenborg støtte for sitt standpunkt:

– Du kan ikke stå og dyrke motstanderen. Det er i så fall en merkelig tradisjon, sier Fagermo til TV 2 arrow-outward-link .

«HELT FEIL»: Erik Espeseth i Vålerenga ser ikke logikken i å gjennomføre æresvakt i forkant av avspark.

– I våre bestemmelser står det klart at medaljene skal deles ut i en av de to siste serierundene. For Molde har vi planlagt dette 6. november. Æresvakt har vi kun ved cupfinaler, der vinneren kåres i en enkelt kamp, og alle er til stede, sier turnerings- og arrangementsleder Rune Pedersen i Norges Fotballforbund.

– Vi har ingen bestemmelse eller fast kutyme når seriemesterne er klare i forkant, for hvordan det skal reguleres. Da må nesten klubbene bli enige seg i mellom, og vi pålegger ingen å stå æresvakt, opplyser han.

Han understreker at det kan påvirke motstandernes inngang til kampen.

– Når en serievinner er klar god tid i forveien, er vi forsiktige med å gjøre for mye ut av det. Det er en del kamper med betydning for andre lag involvert også, og vi ønsker å ha fokus på det sportslige, sier Pedersen og forklarer videre:

– Dersom et lag har vunnet serien fire runder før slutt, og så skal de møte et lag som kjemper for å holde plassen. Hvordan påvirker det spillernes inngang til kamp, og så videre? Det er mange forhold å ta hensyn til, og derfor prøver vi å holde på de seremonielle og offisielle tingene i de nedfelte bestemmelsene, inntil de er endret.

Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, mener også at det er flere ting å ta hensyn til i debatten om æresvakt.

– Det er vanskelig å konkludere med hva LSK hadde besluttet å gjøre i Rosenborgs situasjon, og det er lett å stå på utsiden av debatten mellom RBK og Molde. Men jeg ser begge sider av saken, innleder Mesfin overfor VG.

– Beslutningen om å stå æresvakt står ikke på meg alene da det er en klubbsak, men det er situasjonsavhengig om man skal gjøre det eller ikke. Den saken her er ikke svart-hvitt. Utgangspunktet her er at å stå æresvakt ikke er en tradisjon i Eliteserien, og det er vi nødt til å stadfeste, legger han til.

Personlig er ikke Mesfin direkte imot ideen om æresvakt.

– Likevel er det noe fint i å hedre gode vinnere, men noen klubber har en supporterskare som man bør ta hensyn til. I slike saker har det en betydning hva medlemmene i en medlemsklubb mener. Der kan jeg forstå Rosenborgs side, når Eikrems stunt kan provosere den andre veien.

– Rivaliseringen skal være der, og Eikrem er en hedersmann som har vunnet gull. Derfor skal man tåle litt provokasjon. Men det er ikke ensbetydende med at man bør stå æresvakt i nettopp denne kampen, legger sportssjefen til og foreslår at en slik gest trolig passer best i siste serierunde.

SER BEGGE SIDER: LSK-sportssjef Simon Mesfin vil ikke konkludere med om klubben hadde stått æresvakt for Molde eller ikke.

Selv om ingen er pålagt å stå, og Rosenborg ikke ønsker å stå for Molde, hadde flere eliteserielag gjort det. VG har kontaktet samtlige klubber i Eliteserien, og blant dem som har respondert, sier flere at de hadde gjort motsatt av Rosenborg.

– Vi skal ikke gjøre oss til dommer over noen. Men Glimt hadde ikke hatt problemer med å stå æresvakt for årets seriemester i respekt for en meget god sesong, sier Bodø/Glimts team manager Håvard Zakariassen.

Både daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø, sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg og sportssjef Eirik Opedal i Haugesund er klare på at de ville stått æresvakt.

– Selvsagt hadde vi stått æresvakt! skriver HamKam-sportssjef Espen Olsen til VG.

Sandefjord og Viking, som senere i år møter Molde, samt Jerv, Strømsgodset, Aalesund og Kristiansund har ikke besvart VGs henvendelser i saken.