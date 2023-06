Ellevill hyllest av Haaland og Manchester City

Manchester City er tilbake i hjembyen. Erling Braut Haaland og resten av heltene hylles etter klubbens beste sesong siden City ble grunnlagt i 1880.





12.06.2023

Seiersparaden foregår i kraftig engelsk regnvær, men Haaland har dratt av seg trøyen, er i «baris», har slått ut håret, og har plukket opp mobilen for å forevige den historiske feiringen.

En ellevill Haaland kaster City-trøyen til en lykkelig supporter.

Manchester City har feiret lørdagens Champions League-triumf i Istanbul med en mellomlanding på den spanske partyøyen Ibiza.

Der har Haaland & co. feiret «The Treble» – Premier League, FA-cup og Champions League. Haaland har fortsatt bar overkropp når laget ankommer scenen på St. Peter’s Square.

– For en parade. Vi måtte ha en parade i regn. Dette er Manchester, sier manager Pep Guardiola fra scenen.

– Tusen takk for støtten. Dere har vært utrolige. Vi har tre trofeer, roper kaptein Ilkay Gündogan til den feirende fansen før rockebandet Queens udødelige «We Are The Champions» fra 1977, gjaller mellom høyhusene.

Haaland har fått på seg en lyseblå trøye og danser rundt med Champions League-pokalen.

– Det er vanskelig å ta inn akkurat nå, sier Gündogan i et intervju med klubbens You Tube-kanal.

Manchester Evening News melder at mange av City-heltene kom tilbake med fly til Manchester mandag ettermiddag.

Spillerne var tydelig fortsatt i seiersrus på tur ned flytrappen.

Erling Braut Haaland, Jack Grealish, Kyle Walker, Nathan Aké, Ruben Dias, John Stones, Rodri, Riyad Mahrez, Bernardo Silva og Manu Akanji var noen av spillerne som ble sett på lufthavnen.

Paraden skulle startet fra Beetham Tower i Manchester sentrum kl. 19.30, men på grunn av at værmeldingen inneholdt lyn og torden, ble avgangen utsatt.

Gatene er stappfulle av lyseblå fans, våte og lykkelige.

SEIERS-PEP: City-manager Pep Guardiola stilte med den feteste seierssigaren

Mange av dem har med seg store oppblåste, gule bananer i plast. En tradisjon supporterne begynte på 1980-tallet da Manchester City var kjent for ofte å «skli på et bananskall».

Treble-vinnerne kjøres en rute i åpen buss før det blir feiring av laget på St. Peter’s Square. Fra Deansgate til Cross Street, via Brown Street, Booth Street og til Nicholas Street.

Haaland har to kamper igjen av sesongen. Norge møter Skottland i EM-kvalifisering på Ullevaal lørdag kveld og spiller en ny hjemmekamp mot Kypros 20. juni.

De aller fleste spørsmålene til landslagssjef Ståle Solbakken handlet mandag om nettopp Manchester City-spissen.

– Når paraden er ferdig bør han ha tatt sin siste cocktail og innfinne seg her, sier landslagssjefen, som røper at Haaland kommer til Oslo tirsdag.

Han fikk spørsmål om det er greit at Haaland dro til Ibiza for å feste etter Champions League-triumfen. Daily Mail har «avslørt» at City-stjernene dro med privatfly til den spanske party-øya.

– Jeg har fått 17–18 tekstmeldinger om det, så jeg vet det, sier Solbakken om Ibiza-turen.

– Det er helt fint. De har gjort noe unikt. Det er nederlandske og spanske landslagsspillere der, og de skal også på jobb snart. Det er bedre for meg at de gjør seg ferdig med dette. Når man er 20–21 år, så kommer man seg mye kjappere etter en fest enn når man er 50–60 år, sier Solbakken.