Frank Lampards katastrofetall: 0,70 poeng per kamp

Frank Lampard (44) har hatt et annus horribilis som manager. Til sammen har han fem seirer på 32 kamper med Everton og Chelsea.

OPPGITT: Frank Lampard og Chelsea var sjanseløse mot Erik ten Hag (bak) og Manchester United torsdag kveld. Vis mer

I januar fikk han sparken som Everton-trener. Da sto han med tre seirer på 20 ligakamper. Totalt hadde han fire seirer på 23 kamper.

I Chelsea har det vært enda verre: én seier på totalt ti kamper. Han overtok for Graham Potter i begynnelsen av april.

2022/2023 som helhet ga fem seirer, syv uavgjort og 20 tap.

Snitt poeng per Premier League-kamp: 0,70.

– Det er godt sesongen snart er over, sier Lampard i et intervju med Viaplay etter 1–4-tapet for Manchester United på Old Trafford torsdag.

Til Sky sa Lampard:

– Det er et dårlig år for klubben. Det trengs en gjenoppbygging.

Både The Athletic og The Telegraph har meldt at den skal foretas av Mauricio Pochettino. Men Chelsea har ikke bekreftet hvem som blir ny manager. Klubben har i løpet av denne sesongen sparket både Thomas Tuchel og Potter.

United knuste Chelsea – se målene her:

Alt tyder på at Frank Lampard leder Chelsea for siste gang i ligaavslutningen mot Newcastle søndag.

På spørsmål om hva sesongen har lært ham som trener, svarte Lampard til Sky, etter stortapet i Manchester:

– Jeg vet ikke. Hvis du spør meg hva jeg har lært i løpet av denne korte perioden, så er ikke det så mye når det gjelder coaching. For hvis du ikke har det grunnleggende, er ikke disse tingene så viktige. Da er det vanskelig fra et trenersynspunkt.

Lampard legger til at han elsker å jobbe for klubben som han spilte godt over 400 kamper for og som han også var manager for fra juli 2019 til januar 2021.

REAGERER: Tidligere Manchester United-spiller Henning Berg reagerer på Lampards opptreden.

Henning Berg i Viaplay-studio reagerte på hvordan Lampard opptrer – med tanke på at det fortsatt er én kamp igjen i ligaen.

– Han sier at han «gleder seg» til at sesongen er over. Jeg hadde håpet at han var forbannet, sa Berg.

Den tidligere Premiere League-vinneren mener at Chelsea er ute å kjøre:

– I Graham Potter hentet de en veldig god trener som er flink til å sette sammen lag. Men det var fullstendig kaos. Så ble han tuppet ut, og de brukte enorme summer både på å hente ham og så erstatte ham. Det er helt ko-ko, sier Henning Berg.