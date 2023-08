Bekreftet: Harry Kane klar for Bayern

Etter en lang overgangssaga er det nå klart: Harry Kane er Bayerns nye spiss.

BEKREFTET: Harry Kane har signert en kontrakt med Bayern München som strekker seg til 30. juni 2027.





Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 10:15

Klubbene bekrefter lørdag morgen at Harry Kane forlater Tottenham og blir Bayern-spiller.

I en video på sosiale medier lørdag morgen bekrefter Kane selv at han forlater klubben. Senere har både Bayern München og Tottenham bekreftet overgangen.

– Jeg ville være den første som forteller Tottenham-fansen at jeg kommer til å forlate klubben. Det har vært så mange store øyeblikk og spesielle minner som jeg vil sette pris på for alltid, sier Kane i videoen.

– Jeg følte dette var tidspunktet å reise på. Jeg ville ikke gå inn i sesongen med mye snakk om min usikre fremtid. Jeg tror det er viktig at manageren får ro til å jobbe med å få Tottenham opp rundt toppen av tabellen, sier Kane.

– Jeg er veldig glad for å være en del av FC Bayern. Bayern er en av de største klubbene i verden, og jeg har alltid sagt at jeg ønsker å konkurrere på det høyeste nivået, sier Kane til Bayerns nettside.

Tottenhams styreleder Daniel Levy sier klubben i lang tid har jobbet med å forlenge kontrakten med Kane.

– Harry var dog klar på at han ønsket en ny utfordring og at han ikke kom til å signere en ny kontrakt i sommer. Derfor har vi motvillig gått med på denne overgangen, sier Levy ifølge klubbens nettside.

Bayern-direktør Jan-Christian Dreesen sier det har vært en lang prosess.

– Harry Kane var vår absolutte drømmespiller fra starten av. Han passer perfekt for oss og klubbens DNA både som fotballspiller og hans karakter.

The Athletic meldte fredag at Tottenham og Bayern hadde kommet til enighet om en overgang på over én milliard kroner.

Overgangsryktene har sirkulert rundt Kane de siste årene - og superspissen har blant andre vært koblet til både Manchester United og Manchester City.

Kane ble møtt av et stort presse- og supporteroppbud da han landet i München fredag:

Foto: CHRISTOF STACHE / AFP / NTB

Kane hadde kun ett år igjen av kontrakten med Tottenham og kunne dermed forlatt klubben gratis neste sommer.

Harry Kane er tidenes toppscorer på det engelske landslaget og er på andreplass over tidenes toppscorere i Premier League. Alan Shearer har 260 mål, mens Harry Kane står med 213. Han scoret 30 mål i ligaen forrige sesong: