Sky Sports: Kane har signert for Bayern München

Etter en lang overgangssaga melder nå Sky Sports at Harry Kane (30) er klar for Bayern München.

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 08:29

Sky Sports melder tidlig lørdag at Kane har signert for Bayern München, og at den tyske giganten håper å gi 30-åringen debuten allerede lørdag kveld mot RB Leipzig i DFB-Supercup.

Fredag kveld meldte tyske Bild at Kane hadde landet i München og skulle gjennomføre den medisinske testen.

The Athletic meldte fredag at Tottenham og Bayern hadde kommet til enighet om en overgang på over én milliard kroner.

Overgangsryktene har sirkulert rundt Kane de siste årene - og superspissen har blant andre vært koblet til både Manchester United og Manchester City.

KLAR FOR NYE EVENTYR: Harry Kane blir etter alle solemerker Bayerns nye spiss. Vis mer

Kane hadde kun ett år igjen av kontrakten med Tottenham og kunne dermed forlatt klubben gratis neste sommer.

Harry Kane er tidenes toppscorer på det engelske landslaget og er på andreplass over tidenes toppscorere i Premier League. Alan Shearer har 260 mål, mens Harry Kane står med 213. Han scoret 30 mål i ligaen forrige sesong: