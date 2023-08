Bekreftet: Gvardiol klar for Manchester City

Den kroatiske midtstopperen Joško Gvardiol (21) forlater RB Leipzig og er klar for Manchester City.

KLAR FOR PREMIER LEAGUE: Kroatiske Joško Gvardiol er klar for Manchester City. Vis mer

Nå blir stoppertalentet lagkamerat med verdensstjernen Erling Braut Haaland i Premier League.

– Jeg har alltid drømt om å spille i England. Det her er en fantastisk dag for meg. Alle som så Manchester City spille i fjor vet at de er det beste laget i verden, sier nysigneringen til klubbens hjemmesider.

Gvardiol ble i 2021 Kroatias yngste spiller i et mesterskap da han spilte alle lagets kamper i EM. Han gjorde også sakene sine svært godt for landslaget i VM i Qatar i fjor, da Kroatia tok bronse.

21-åringen kjøpes fri fra kontrakten sin i den tyske toppklubben, som i utgangspunktet varte til sommeren 2027. De nybakte «The Treble»-vinnerne punger ut 86 millioner pund for kroaten, ifølge The Telegraph.