Utskjelte Veton Berisha fikk ønsket oppfylt: – Kan være en drittsekk

MOLDE (VG) Ny hjemby, ny arbeidsgiver og ny sivilstatus. Nok en gang kan han se tilbake på et bråkete klubbskifte, men nå venter det mye nytt og spennende for Molde-stjerne og BI-student Veton Berisha (29).

OVER EIT FJELL, GJENNOM EIN TUNNEL: Veton Berisha er tilbake på Vestlandet. Denne gangen i Molde Fotballklubb.





19.04.2023 17:24

Om lag 30 millioner norske kroner måtte Molde bla opp for å sikre seg sin nye nummer ni i vinter.

Aldri før har fjorårets cup- og seriemester brukt så mye penger på én enkeltspiller. Etter drøye tre måneder mellom romsdalsalpene har Veton Berisha slått seg ordentlig til ro:

– Leiligheten er i boks og alle tingene mine er på plass, så det er digg. Utenom resultatene resultateneEtter 0–1 borte mot Tromsø og 1–1 hjemme med Rosenborg har Molde «bare» ett poeng på sesongens to første seriekamper. har livet i Molde vært kjempebra hittil, og jeg føler jeg er tatt godt imot av både spillergruppen, trenerteamet og alle i Molde, sier han sittende på en trebenk utenfor hans nye hjemmearena, Aker Stadion.

NETTOPP SPIST, MEN IKKE METT: Kylling, salat og bakt potet sto på menyen i Molde-kantinen like før møtet med VG. Egersunderen har kommet til Molde fordi han er sulten på suksess.

Selv om erkerivalen fra Trondheim liker å påstå at Molde by ikke er mer enn bare et fotball-lag, så har 29-åringen fra Egersund nok å sysle med i Rosenes by.

Til sommeren håper han å ha fullført sin bachelorgrad i markedsføringsledelse ved BI, og med sine interesser for blant annet eiendom og finans har han i det små begynt å ofre livet etter karrieren en tanke:

– Jeg har ganske mye interesser og planer for fremtiden, så da tenker jeg at jo mer studier jeg klarer å ta, jo mer er jeg klar for livet etter karrieren, sier spissen som ellers bruker fritiden sammen med lagkameratene eller på golfbanen.

fullskjerm neste BARE NESTEN: Foreløpig har scoringene ikke kommet for Berisha i Eliteserien 2023. Her fra søndagens kamp mot Rosenborg. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

På under et år har det vært store endringer i Berishas liv. Han har flyttet to ganger, blitt singel og omsider fått sin drømmeovergang til fjorårets suverene seriemester, Molde, i boks.

– Interessen fra Molde har vært der i en god del år, men så har det vært forskjellige grunner til at det ikke gikk i orden før nå. Det er selvsagt smigrende når noen er såpass interesserte over en så lang periode.

Forhandlingene mellom gamleklubben Hammarby og Molde ledet til en heftig overgangssaga hvor nesten hver en vending fant enten norske eller svenske avisers spalter:

– Det holdt jo på lenge. Jeg kunne jo ikke gjøre så mye annet enn å si hva jeg personlig ønskte, så jeg måtte bare sitte der og håpe at de fant en løsning slik at jeg kunne fokusere på fotballen og bli bedre.

Da sagaen til slutt endte med at Berisha fikk ønsket om en overgang til Molde oppfylt, var det folk hjemme i Stavanger og eks-klubben Viking som gikk til verbalt angrep.

Flesteparten i sosiale medier, og en annen i intervju med TV 2 der han ble kalt «sleiping» og beskyldt for å spre «gift i de klubbene han har vært i».

Selv angrer ikke Berisha, som selv føler han ikke lagde oppstyr i Viking og informerte klubben tidlig om at han på et tidspunkt ville søke nye utfordringer.

– Jeg angrer ikke på noen av de casene jeg har hatt i forbindelse med overganger, bortsett fra Brann-tiden hvor jeg kunne løst ting annerledes, men der har jeg bedt de involverte om unnskyldning, sier Berisha.

Senest dagen før intervjuet med VG ble han buet av banen av bortesupportere da Molde tok imot Rosenborg hjemme på Aker Stadion.

Berisha selv er klar over at han vekker sterke følelser i folk, og spesielt supportere:

– Det er sikkert fordi at jeg av og til kan være en drittsekk, både med kommentarer på banen og måten jeg går inn i dueller på. Jeg tenker jo at dette stort sett er positivt siden det kommer av at jeg vil hjelpe mitt eget lag, men noen ganger kan det bli litt mye og da må jeg si sorry til motparten, reflekterer 29-åringen.

Men hvorfor Rosenborg-fansen skulle pipe på ham, er han usikker på:

– Hahaha nei, jeg aner jo ikke. Man må bare le litt av det. Jeg vet faktisk ikke hvorfor det er slik. Kanskje har det noe med spillertypen jeg er. Jeg føler at jeg i 90 minutter på fotballbanen er en helt annen type enn hva jeg er for eksempel nå i denne settingen med deg.

Akkurat nå er det bare én ting som gjelder for Veton Berisha:

– Jeg gleder meg til å se hva tiden i Molde bringer. Først og fremst ønsker jeg å vinne alle de tingene Molde har vunnet de siste årene. Det er den reisen jeg har lyst å være med på her, og så hadde det vært sinnssykt kult å få til noe i Europa.

