Slaktet Nadderud-matten: – Helt forferdelig

(Stabæk – Odd 0–0) Gressbanen til Nadderud har vært en snakkis inn mot seriestart. Og kampen mellom Stabæk og Odd var ikke av det finspilte slaget.

INTENST: Det var en hardspilt kamp på Nadderud, med mange langballer og tøffe dueller. Her er Stabæk-trener Lars Bohinen i førsteomgang. I annenomgang fikk samme mann gult kort etter klaging på dommeren.

10.04.2023 18:50

– Det er artig. Det er gøy å spille på en åker. Banen er helt forferdelig, men den er som den er. Vi får bare gjort så godt vi kan, sa Odd-spiller Sondre Solholm Johansen i pausen av 0–0-kampen.

For Nadderud-matten – som Solholm Johansen omtaler som en «åker» – har vært en snakkis den siste tiden. Det var for to uker siden at Stabæk-trener Lars Bohinen la ut en video av banen med følgende tekst:

Twitter-meldingen er nå sett over en halv million ganger. Bohinen påpekte senere overfor TV 2 at meldingen ikke var en kritikk av eget banemannskap, men en del av debatten «kunstgress versus naturgress».

– Den er jo ikke all verden, men det går an å spille fotball, sa Bohinen til TV 2 i pausen.

fullskjerm neste GRØNNMALING: Nadderud-matten ble sprayet grønn før kampen mellom Stabæk og Odd. 1 av 2 Foto: Trond R. Teigen / NTB

For på den svært rufsete og humpete Nadderud-matten var det ikke finspillet, men duellene som sto i sentrum. Stabæk-nysigneringen Kasper Høgh fikk imidlertid vist seg frem ved flere anledninger i det som var en sjansefattig førsteomgang.

Ti minutter ut i omgangen brystet dansken ballen ned til Fredrik Krogstad som blåste ballen i hjørnet bak Leopold Wahlstedt. Høgh ble imidlertid vinket for en offside i forkant.

Annenomgang var langt mer sjanserik enn de første 45 minuttene. Først prøvde nevnte Høgh seg fra rundt 15 meter, men avslutningen seilte halvmeteren utenfor krysset. Så ble Milan Jevtovic spilt alene med keeper etter timen spilt, men Isak Pettersson i Stabæk-buret gikk seirende ut av den duellen. Det var imidlertid Stabæk som var nærmest tre poeng etter to enorme dobbeltsjanser.

Først headet Kasper Pedersen i tverrliggeren. Deretter var Høgh først på returen, men danskens heading ble reddet på strek av Wahlstedt. Helt på tampen var det en annen nysignering som fikk nok en dobbeltsjanse. Kevin Kabran, som kom til Stabæk fra Viking, fikk skutt to ganger fra kort hold, men Wahlstedt sto igjen som en mur og sikret ett poeng med hjem til Skien.

– Vi burde ha vunnet. Jeg burde ha scoret, sier Høgh til TV 2.

TØFFE TAK: Sondre Solholm Johansen og Kasper Høgh hadde mange tøffe dueller gjennom kampen.

Dansken hadde flere knalltøffe dueller med Sondre Solholm Johansen. Midtstopperen var godt fornøyd med å holde nullen på en vrien Nadderud-matte.

– Du har ikke peiling på hvor ballen spretter. Du må se ned hele tiden, så du får ikke tid, for du må fokusere på hvor ballen er hen til enhver tid. Før du vet ord av det er ballen på leggen, sier den tidligere Mjøndalen-spilleren til TV 2.

Men Solholm Johansen vil ikke klage for mye.

– Det finnes verre. Jeg spilte på Consto Arena (Mjøndalens hjemmebane) i fem-seks år. En dårlig kunstgressmatte er verre enn dette, avslutter han.