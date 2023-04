Udahl med drømmedebut i HamKam: – Perfekt start

(HamKam - Sandefjord 2–0) Tidligere Vålerenga-spiss Henrik Udahl (26) fikk en perfekt debut i HamKam-drakt.

DRØMMEDEBUT: Henrik Udahl satte to baller i mål i serieåpningen mot Sandefjord.

10.04.2023 18:54

Udahl ble solgt fra VIF i januar, og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mente at spissen ville få enda mer ut av spillet sitt med en makker på topp.

Det fikk Askim-gutten i sin eliteseriedebut for HamKam, da han startet som spiss sammen med Pål Alexander Kirkevold.

Til pause sørget Udahl for 2–0-ledelse da han var sistemann på begge målene.

– Deilig. Det er jævlig bra trøkk på tribunen og innad i laget. Dette er gøy, smilte Udahl til TV 2 i pauseintervjuet.

Han poengterte også at han scoret for VIF mot HamKam på Briskeby Stadion i fjor.

– Perfekt start, sier Udahl etter kampslutt.

PERFEKT START: HamKam er spådd en vanskelig sesong i Eliteserien. I serieåpningen fikk Hamar-klubben en drømmestart mot Sandefjord.

Spissen var først i duellen med Sandefjord-debutant Fredrik Berglie etter en drøy halvtimes spill, der sistnevnte handset innenfor egen 16-meter. Dermed straffe til vertene, og spissen tok den selv.

Udahl sendte Sandefjord-keeper Hugo Keto feil vei, og HamKam var i ledelsen.

Spissmakker Kirkevold tilrettela for den tidligere VIF-spilleren på overtid i første omgang, og via Keto gikk ballen inn til 2–0 for vertene.

Udahl fortsatte i kjent stil i etter hvilen - med høy intensitet og stor vilje i duellspillet. Han ble byttet ut i det 81. spilleminutt til fordel for Jonas Enkerud.

Gjestene fra Sandefjord slet med å skape sjanser gjennom hele oppgjøret, og maktet aldri å redusere.

Dermed endte det 2–0 til hjemmelaget, som tok tre viktige poeng i serieåpningen. HamKam vant kun fire hjemmekamper forrige sesong.