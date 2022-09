Hareide nærmer seg sjokkretur til Malmö FF – presenteres kanskje i dag

Åge Hareide la opp trenergjerningen for under et år siden, men kan komme tilbake i manesjen igjen etter at Malmö FF har vist sin interesse.

Åge Hareide er på vei tilbake til Malmö FF.

NTB

6. sep. 2022 09:19 Sist oppdatert 29 minutter siden

Hareide fyller 69 år i slutten av september. Han bekrefter MFF-interessen overfor NRK.

– Ja, det er ikke avgjort enda. Vi får se om vi blir enige i løpet av dagen, sier Hareide til kanalen.

– Er du interessert?

– Ja, så lenge det er et korttidsengasjement fram til VM. Hvis vi blir enige i løpet av dagen, så er jeg det.

Hareide har en meget høy stjerne i Malmö FF etter suksessen i 2014-15.

Hareide har en lang trenerkarriere som stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg, Brøndby, Rosenborg, Norges landslag, Örgryte, Viking og Danmarks landslag.

I Malmö FF hadde han stor suksess, og han førte blant annet laget til mesterligaens gruppespill. Det ga enorme inntekter.

Malmö sliter i Allsvenskan denne sesongen og ligger helt nede på 7.-plass med 34 poeng på 21 kamper. Per-Mathias Høgmos Häcken leder ligaen med 45 poeng.

Ifølge den svenske fotballjournalisten Josip Ladan skal Hareide overta MFF og trene klubben ut sesongen.

Hareides navn ble brakt i spill kort etter at MFF kvittet seg med Milos Milojevic i sommer.

MFF spiller torsdag hjemme mot Braga i europaligaen.