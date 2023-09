Ellevilt overtidsdrama for Tottenham – beste start på 59 år

(Tottenham - Sheffield United 2–1) Det så ut til å bli en enorm nedtur for Tottenham, men etter en historisk snuoperasjon sørget de for sin beste seriestart siden 1964/65-sesongen.

Publisert: 16.09.2023 18:09 Oppdatert: 16.09.2023 18:36

Det er 59 år siden sist Tottenham kunne vise til fire seire og én uavgjort på sine fem første seriekamper.

Lørdag klarte de det igjen.

Sheffield United ledet langt inn i overtiden på Tottenham Hotspur Stadium, men Richarlison og Dejan Kulusevski sine scoringer henholdsvis åtte og ti minutter på overtid snudde kampen for Tottenham.

SVENSK HELT I LONDON: Dejan Kulusevski ble matchvinner for Tottenham ti minutter på overtid. Vis mer

Det er ifølge OptaJoe det seneste et lag har snudd en kamp i Premier League-historien (siden 1992). Tottenham hadde selv den forrige rekorden, fra januar 2022 mot Leicester. Den gang lå London-klubben under helt til 95. minutt, før to mål av Steven Bergwijn snudde til seier.

Med lørdagens dramatiske seier fortsetter den strålende starten for manager Ange Postecoglou. Gresk-australieren ble fredag kåret til månedens manager i Premier League i august.

GLADE DAGER: Ange Postecoglou har fått en strålende start som Tottenham-manager. Vis mer

Tottenhams 13 av 15 poeng så langt denne sesongen holder til andreplass, foran Liverpool på forskjell. Manchester City har ikke gått på et eneste feilskjær så langt, og har 15 av 15 poeng.

Serieåpningen mot Brentford er eneste gang Tottenham har avgitt poeng denne sesongen. Da endte det 2–2. Siden har Manchester United, Bournemouth og Burnley blitt slått i tur og orden, før Sheffield United kom på besøk.

Neste søndag venter bortekamp mot byrival Arsenal for Postecoglous mannskap. For å holde skjema fra 1964/65-sesongen – der Tottenham for øvrig endte som nummer seks - må det bli nok en seier.