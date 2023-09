Dommeren er rystet over hetsen og truslene han har mottatt

Fotballdommer Sigurd Smehus Kringstad (35) er klar på at han må tåle å høre at han ikke holder nivået, men det går ei klar grense for hva som ikke er greit. Den er blitt brutt flere ganger i år.

Sigurd Smehus Kringstad har vært eliteseriedommer siden 2017. Han stortrives som dommer på det nivået, men han er skuffet over hets og trusler som har kommet i takt med at han har dømt mer profilerte kamper. Vis mer

– Det skulle bare mangle at det er lov å være uenige med oss. Vi må tåle at situasjoner vi har vært involvert i blir diskutert, for det skal være en bra takhøyde der. Men samtidig må alle ha respekt for hverandre. Vi skal være rollemodeller for barn og ungdom, og da må folk kunne oppføre seg på en grei måte, sier Sigurd Kringstad, som har dømt i eliteserien siden 2017.

Kringstad kom i søkelyset etter 4-4-oppgjøret mellom HamKam og Bodø/Glimt i begynnelsen av måneden. Glimt-trener Kjetil Knutsen uttalte til TV 2 etter kampen, at han var sjokkert over hvor lavt nivå det var på dømmingen, og han reagerte på hvor listen var lagt.