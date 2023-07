Spår drømmepartner for Ødegaard: – Har en veldig høy stjerne

Arsenal knuste sin egen overgangsrekord da de signerte Declan Rice. Ekspertene tror på et perfekt samarbeid med Martin Ødegaard – til tross for et møte mellom to kapteiner.

NYTT TILBEHØR: Martin Ødegaard og Declan Rice er ferske lagkamerater i Arsenal. Vis mer

I avskjeden med West Ham måtte Rice legge igjen kapteinsbindet på London Stadium.

For på Emirates er det Martin Ødegaard som styrer skuta.

– Jeg tror det er positivt. Martin Ødegaard har en veldig høy stjerne i Arsenal. Han er godt likt av Mikel Arteta og av lagkameratene. Jeg tror det bare er bra å få inn en med sterk personlighet, sier den England-baserte fotballjournalisten Lars Sivertsen til VG.

– Selv om Rice var kaptein er dette et stort steg opp for han. Jeg tror Declan Rice først og fremst skal være opptatt av Declan Rice. Han er en type Martin Ødegaard vil trives godt med, fortsetter Sivertsen.

Rice overtok som kaptein for «The Hammers» i mai i fjor. Denne sesongen ledet han laget til triumf i Europa Conference League og har vært London-klubbens fremste leder.

Det samme har Ødegaard vært i Arsenal. Drammenseren leverte en fenomenal sesong i Premier League 2022/23, Premier League 2022/23,Arsenal endte på 2. plass og skal spille Champions League for første gang siden sesongen 2016/17. og scoret 15 mål og ga syv målgivende.

Viaplays ekspertkommentator, Lars Tjærnås, tror samarbeidet mellom Rice og Ødegaard vil fungere utmerket.

– Fotballintelligente spillere finner veldig ofte gode relasjoner, ting som er umulig å tegne opp på en taktikktavle, men løsninger der og da, spår han.

– Tror du lederrollen til Ødegaard vil påvirkes med Rice inn i laget?

– Nei. Det han presterte i fjor gjør at hans status er markant styrket, og jeg tror heller ikke han er en type leder som trenger å «markere reviret sitt», eller at Arteta har behov for at han gjør det, sier Tjærnås.

Arsenal punget ut nært 1,4 milliarder kroner for Rice, noe som knuste klubbens tidligere rekord for høyeste overgangssum for en spiller.

– Han har nesten alt som kreves for å bli en helt topp, topp spiller, sier Tjærnås.

– Kan han være forskjellen på førsteplass og annenplass?

– Ja, det kan han absolutt, selv om jeg synes den trioen Arsenal brukte mest på midten i fjor fungerte ekstremt godt. På den måten er det lite «å hente» på å bli enda bedre i det leddet, men Rice er en av få som kan gjøre dem enda skarpere der, forklarer Tjærnås.

Rice er ikke den eneste Arsenal betaler i dyre dommer for. Også Kai Havertz er hentet fra Chelsea for opp mot 900 millioner kroner.

– I mitt hode er det logisk med en midtbanetrio med Rice som den dypeste og Ødegaard og Havertz som typiske boks-til-boks-spillere. Det virker som en veldig kul midtbane. Jeg tror de har satt sammen noe som kan fungere bra, spår Sivertsen og poengterer at Ødegaard nå får en partner på midtbanen som han mener skal være noen hakk bedre enn de han hadde i fjor.

Sivertsen er likevel ikke like overbevist som Tjærnås om at Rice kan snu en annenplass om til et Premier League-trofé.

– Problemet til Arsenal er at Manchester City eksisterer, sier han.

Arsenal ledet Premier League til sammen 248 dager forrige sesong. Aldri før har et lag ledet så lenge uten å bli mestere til slutt.

– De (City) er trent av sin generasjons smarteste trener (Pep Guardiola) med Erling Braut Haaland på topp. Vi er i en situasjon i Premier League der lag nesten blir vant til å ha sesonger som omtrent ville vært nok til å vinne, men som ikke gjør det fordi Manchester City tar så mange poeng. Jeg skjønner at Arsenal-supportere tenker på hva man skal gjøre for å komme over City, avslutter Sivertsen.