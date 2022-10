Manchester United refses: – Jeg kan nesten ikke tro det

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City-Manchester United 6–3) United-manager Erik ten Hags første Manchester-derby ble et mareritt.

2. okt. 2022 16:56 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er en stor ydmykelse for United. United var like desperate som City var overlegne, sier Roy Keane, tidligere United-kaptein, på Sky Sports.

Uniteds danske midtbanespiller Christian Eriksen innrømmer etter kampen at det er mye de må gjøre bedre.

– Det ble veldig tungt. Alle føler deg var en veldig dårlig dag på kontoret. Vi startet på feil fot, sier Eriksen til Sky Sports.

Til hvilen sto det hele 4–0 til City etter to mål hver fra Erling Braut Haaland og Phil Foden.

United-nysigneringen Antony sørget for et vakkert trøstemål rett etter pause, før det ble styggere da Haaland og Foden sørget for hvert sitt hat trick og 6–1.

Anthony Martial pyntet på resultatet med to mål de siste fem minuttene, slik at det endte 6–3 og United «vant» faktisk andreomgang.

– Jeg er sjokkert over hvor dårlig United har vært. Det er ikke noe aggressivitet, og det har vært altfor lett for City, sa Roy Keane i pausen.

– Det er som kampen er for stor for United. Jeg kan nesten ikke tro det jeg har sett, la Keane til.

BLYTUNGT: Erik ten Hags Manchester United var sjanseløse mot byrivalen i Premier Leauge-oppgjøret søndag kveld.

Manchester City dominerte fullstendig før hvilen. Med den legendariske manageren Sir Alex Ferguson på tribunen, ble Manchester United lenge hånet og latterliggjort hos naboene.

Under Fergusons æra var Manchester som oftest «rødt», men de siste årene er det de lyseblå som har pleid å være best i byen.

– Dette er fullstendig ydmykende for United. Det er strålende spill av City, men United hjelper ikke seg selv, sa Jonathan Woodgate, tidligere England-spiller, på BBC-radio etter 4–0-målet.

– Manchester United har vært forferdelige for å si det forsiktig. Manchester City har vært utrolige. Hver gang de går fremover, ser de ut som de kommer til å score, sa Woodgate halvveis.

SUKK: Bruno Fernandes måtte fortvile seks ganger etter baklengsmål.

Gary Neville, Sky Sports-ekspert og tidligere United-back, synes rødtrøyene så engstelige ut på Etihad.

– Jeg hadde ventet så mye mer av United. De ser nervøse ut med ballen. De har blitt revet i stykker av et helt outstanding lag, sa Gary Neville, tidligere United-back, som Sky Sports-ekspert.

– Det har vært lovende fra United de siste ukene, men dette er en påminnelse om hvor langt unna de er det beste laget i landet, sier Gary Neville.

Arsenal topper Premier League med 21 poeng etter åtte kamper, ett poeng mer enn Manchester City.

Erik ten Hags mannskap står med 12 poeng etter fire seire og tre tap. Nederlagene har vært stygge: 1–2 mot Brighton, 0–4 mot Brentford og 3–6 for City.