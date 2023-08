20-åring og selvmål senket Manchester United: – En fantastisk god prestasjon

(Tottenham – Manchester United 2–0) Tottenhams unge midtbanekjempe Pape Matar Sarr (20) sørget for Ange Postecoglous første seier som Spurs-manager.

Hjemmelaget stupte i angrep rett etter pause og fikk uttelling etter drøyt tre minutter. Etter svenske Dejan Kulusevksis forarbeid dukket 20-åringen opp på bakerste stolpe, og satte inn kampens første scoring til et enormt jubelbrøl i London.

Sarr feiret både sitt første Premier League-mål og første scoring for Tottenham før vertene også dundret videre i samme tempo. Spurs var nære å øke ledelsen ved flere anledninger før Sarr ble byttet ut med et kvarter igjen å spille.

Tottenham var mer eller mindre overlegne i andre omgang.

– Manchester United ble utspilt, utkjempet og var fraværende på midtbanen. De var ikke gode nok foran mål, og ga bort scoringer. Bra jobbet av Spurs. Manchester United har mye arbeid å gjøre, oppsummerer Manchester United-legenden Gary Neville på Sky Sports.

Da Sarr gikk av banen reiste hjemmesupporterne på Tottenham Hotspur Stadium seg.

– Det har vært en fantastisk god prestasjon, alderen tatt i betraktning, kommenterte Viaplays Nils Johan Semb.

Det var ikke bare scoringen midtbanemannen bidro med i London-lagets første seier for sesongen.

– For en kveld. 20 år gammel og lekker scoring, men også imponerende i duell- og nærkampspillet. Det er en super fysikk på Tottenhams nummer 29, sa Semb etter at midtbanespilleren hadde taklet Manchester Uniteds Marcus Rashford på en overgang.

SENTRAL: Pape Matar Sarr stopper Manchester Uniteds Marcus Rashford. Vis mer

Med syv minutter igjen å spille økte Spurs ledelsen da innbytterne Ivan Perisic slo en ball mot Ben Davies i feltet. Davies’ forlenget den, og Manchester United-stopper Lisandro Martínez styrte ballen uheldig i eget mål.

Dermed 2–0 til vertene, som sikret Ange Postecoglous første seier som Tottenham-manager.

– Det var bra. Man kan trygt si at vi så litt nervøse ut i starten, som ikke var overraskende. Vi hadde to 20-åringer og et par på 22- åringer der ute. Så jeg syntes vi ga bort ballen litt for mye, og for å være ærlig hadde nok Manchester United de beste sjansene, sier Postecoglou til BBC etter seieren.

Høyrebacken Pedro Porro sto for Tottenhams største sjanse i første omgang da han smalt ballen i tverrliggeren fra 16 meters hold.

Bruno Fernandes kom også til en enorm sjanse før pause da han fikk heade helt umarkert og alene foran mål, men satte avslutningen langt til side for stengene. Noen minutter før det ropte bortelaget på straffespark i denne situasjonen:

VAR-teamet konkluderte med at det var for kort avstand fra skuddet til forsvarsspillerens posisjon, og dermed ble handsen ikke ansett som straffbar.

