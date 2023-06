Sendte Glimt videre i skadereturen: – Fortjener all hyllest

(Bodø/Glimt - Tromsø 3–2) Ulrik Saltnes hadde ikke spilt en offisiell kamp siden november. Så sendte han Glimt videre i cupen i sine første minutter tilbake på gresset. I kvartfinalen møter de HamKam på bortebane.

fullskjerm neste RETURNERTE: Ulrik Saltnes sendte Glimt videre i cupen. 1 av 5 Foto: Mats Torbergsen / NTB

Da det så som mørkest ut for hjemmelaget, ble to kjappe overtidsmål unnsetningen for Glimt. Ulrik Saltnes ble byttet inn i kampens 90. minutt og ble matchvinner i returen, seks minutter på overtid.

– Åtte måneder ute. Jeg synes han fortjener all hyllest, ikke meg, sier Kjetil Knutsen til NRK etter kampen.

Fakta Slik spilles kvartfinalene i cupen Dette er kvartfinalene i cupen for herrer: Molde - Sarpsborg 08

Vålerenga - Brann

HamKam - Bodø/Glimt

Raufoss - Kjelsås Vis mer

En kontroversiell offside-avblåsning i sluttminuttene stoppet en Tromsø-overgang, der Mai Traroè ble spilt gjennom fra keeper. Dommer blåste av for offside, men TV-bildene viste imidlertid at Tromsø-spilleren startet fra egen banehalvdel.

Trener Gaute Helstrup skjulte ikke sin frustrasjon over dømmingen etter kampslutt.

– Det er en soleklar feil. Det er flere feil offsideavgjørelser her i andre omgang. Det er dårlig dømt. At det går an å gjøre så store feil... De nekter oss to ganger alene med keeper, så det er dårlig dømt. Jeg skal ikke si for mye om dommerene, men de burde løse ting litt bedre, raser Tromsø-treneren til NRK.

– Det er brutalt. Jeg synes vi hadde fortjent en bedre skjebne i dag, men fyfaen, det er fotball og det er derfor vi elsker og hater det, sier Tromsøs Ruben Yttergård Jensen.

Unggutten Jens Hjertø-Dahl skapte tidlig trøbbel for Bodø/Glimt. Et perleinnlegg fra Niklas Vesterlund traff pannebrasken til Jens Hjertø-Dahl som sto fri mellom Omar Elabdellaoui og Odin Bjørtuft. Hodestøtet ga nettsus på Aspmyra og sendte bortesupporterne til værs etter 20 minutter.

– Det var planlagt. Jeg prata med Nik (Vesterlund) før kampen at når han kom opp på siden her, så skulle han bare se etter meg i boksen, sier 2005-modellen til NRK i pausen.

Pausefløyta signaliserte et temposkifte hos Glimt, som tidlig viste seg friskere i andre omgang. Fire-fem kjappe sjanser så lovende ut for hjemmelaget, som hadde alt å vinne i andre omgang.

Men kampens andre mål kom likevel fra rødt og hvitt hold. Etter et kjempelegg til Vegard Erlien like utenfor feltet, fikk TIL-toppscoreren banket ballen i lengste hjørne bak Julian Faye-Lund.

Men hjemmelaget håp ble tent da ballen fant veien bak Simon Thomas ved innbytter Nino Zugelj, som fikk servert ballen fra Bjørtuft. Fra rundt sju meter sendte sloveneren ballen over Tromsøs sisteskanse og reduserte for Glimt.

Odin Bjørtuft utlignet fire minutter på overtid etter en servering fra toppscorer Amahl Pellegrino, før Saltnes satte skjebnemålet minuttet senere.