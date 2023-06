The Athletic: Manchester City med bud på West Ham-stjerne

The Athletic melder mandag kveld at Manchester City har lagt inn et formelt bud på West Hams Declan Rice.

De regjerende seriemesterne har offisielt meldt seg på i kappløpet om å signere West Ham-kapteinen, etter å ha lagt inn sitt første bud mandag.

Ifølge The Athletic skal budet ligge på 80 millioner britiske pund, med 10 millioner i tilleggsklausuler. Det vil si at det totale budet tilsvarer snaue 1,2 milliarder kroner.

Dermed heter kampen om 24-åringen seg opp, etter at West Ham i forrige uke avslo Arsenals andre bud på den defensive midtbanespilleren. Da kom London-klubben angivelig med et bud med en totalpakke på 90 millioner britiske pund, som er rekordhøyt for klubben.

«The Gunners» har i lengre tid vært koblet til Rice dette overgangsvinduet. Manchester City meldte først sin interesse til West Ham fredag for en drøy uke siden, ifølge Fabrizio Romano.

Romano skriver at det er forventet at Arsenal vil svare på kjempebudet denne uken. Midtbanespillerens kontrakt med West Ham strekker seg til juni 2024, med mulighet for ett års forlengelse.