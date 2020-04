Treningscomeback for Ødegaard – håp om kamper i juni

Det er klart etter at statsminister Pedro Sanchez tirsdag la fram en plan i fire faser for hvordan det spanske samfunnet skal gjenåpnes etter virusnedstengningen.

Offentliggjøringen kom samme dag som franske myndigheter i praksis skrinla alt håp om at den inneværende fotballsesongen i landet kan fullføres.

I Spania er optimismen større. Spanske myndigheter opplyser at det fra kommende mandag blir tillatt for profesjonelle fotballspillere å returnere til trening. Grepet er en del av den innledende fasen i prosessen med å gjenåpne landet.

Protokoll

Statsminister Sanchez sa ingenting om når kampaktiviteten kan forventes å bli gjenopptatt, men La Liga-ledelsen har antydet at en treningsperiode på en måned er nødvendig før ballen igjen kan rulle.

I så fall vil det kunne bli kamper i juni.

Klubbene, blant dem Martin Ødegaards Real Sociedad, har alle mottatt en protokoll som blant annet gir klare retningslinjer rundt hvordan smittevernhensyn skal ivaretas i tiden som kommer.

Protokollen inneholder i likhet med myndighetenes plan flere faser, der det først legges opp til individuelle treninger, deretter gruppetreninger og til slutt fellestreninger etter vanlig modell.

I den første fasen er det ventet at spillerne skal benytte klubbens treningsfasiliteter, men det åpnes ikke for at de har kontakt med lagkamerater. Gruppetreninger blir igangsatt et par uker senere som en del av fase to.

Tomme tribuner

I det øyeblikk kampaktiviteten blir gjenopptatt vil det bli spilt for tomme tribuner.

Statsminister Sanchez opplyste tirsdag at treningssentre brukt til toppidrett vil åpne som en del av fase to i myndighetenes plan. 11. mai er en sannsynlig dato, noe avhengig av virussituasjonen i det aktuelle geografiske området.

Martin Ødegaard og Real Sociedad ligger på fjerdeplass i La Liga og kjemper for både seriemedalje og plass i neste sesongs mesterliga. 11 serieomganger gjenstår.

Nesten 24.000 mennesker har så langt mistet livet som følge av viruspandemien i Spania.